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Туман и гололед: сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

31.12.2020 12:59 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Туманы распространились сегодня на большую часть Беларуси, завтра ожидается гололед, сильный снег и дождь, гололедица, сообщили в Белгидромете.

1 января на большей части территории пройдут осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные осадки. В отдельных районах ожидаются слабый гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. На завтра пока объявлен желтый уровень опасности.

Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Температура в течение суток -1..+5°С, днем по юго-востоку до +7°С, сообщают синоптики.

2 января ночью преимущественно по северо-восточной половине страны, днем по северо-востоку страны пройдут кратковременные осадки (в основном мокрый снег). В отдельных районах слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ночью будет -5..+2°С, днем -2..+4°С.

3 января местами по Беларуси прогнозируются небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью -4..+2°С, по северу до -6°С, днем -2..+5°С.

Синоптики предупреждают, что разрушение льда на водных объектах продолжится, выходить на лед опасно.

 
 
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Туманы распространились сегодня на большую часть Беларуси, завтра ожидается гололед, сильный снег и дождь, гололедица, сообщили в Белгидромете.
 
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