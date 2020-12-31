Немецкая полиция встретила на заправке белоруса с 3,58 промилле

В понедельник 28 декабря в послеобеденное время патруль встретил на территории заправки на автобане А4 крайне нетрезвого белорусского водителя, который был не за рулем, а пешком. Тест показал 3,58 промилле, что указывало на необходимость срочной медпомощи, поэтому мужчину отправили в больницу.





Как выяснилось при дальнейшем разбирательстве, польская компания-экспедитор держала дальнобойщика в режиме ожидания с 23 декабря, причем он должен был коротать это время в кабине на стоянке для отдыха водителей на трассе А4, что является нарушением правил грузоперевозок.





Теперь работодателю белоруса грозит штраф размером в четырехзначную сумму. Компанию проинформировали о начатой процедуре и поручили прислать другого водителя, который отправит грузовик и своего коллегу домой.