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Немецкая полиция встретила на заправке белоруса с 3,58 промилле
Источник материала: Партизан
В Тюрингии отправили в больницу очень пьяного белорусского дальнобойщика, а польская компания, в которой он работает, может получить штраф за нарушение правил грузоперевозок. Об этом сообщает местная полиция.
В понедельник 28 декабря в послеобеденное время патруль встретил на территории заправки на автобане А4 крайне нетрезвого белорусского водителя, который был не за рулем, а пешком. Тест показал 3,58 промилле, что указывало на необходимость срочной медпомощи, поэтому мужчину отправили в больницу.
Как выяснилось при дальнейшем разбирательстве, польская компания-экспедитор держала дальнобойщика в режиме ожидания с 23 декабря, причем он должен был коротать это время в кабине на стоянке для отдыха водителей на трассе А4, что является нарушением правил грузоперевозок.
Теперь работодателю белоруса грозит штраф размером в четырехзначную сумму. Компанию проинформировали о начатой процедуре и поручили прислать другого водителя, который отправит грузовик и своего коллегу домой.
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В Тюрингии отправили в больницу очень пьяного белорусского дальнобойщика, а польская компания, в которой он работает, может получить штраф за нарушение правил...
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