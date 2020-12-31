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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему после употребления кофе хочется в туалет Бывает, что даже от нескольких глотков крепкого кофе тянет в туалет. Как это работает?

Бывает, что даже от нескольких глотков крепкого кофе тянет в туалет. Как это работает? Неужели во всем виноват кофеин? Увы, в этом вопросе не все так просто, как кажетсяКрепкий кофе по утрам у некоторых вошел в привычку. Мы уже рассказывали, как этот напиток может вызывать зависимость. Но тонизирующее действие — не единственный эффект кофе. На некоторых он действует, на первый взгляд, странно: вызывает желание сходить «по большому». Чем обусловлен такой эффект?Исследования на крысах показали, что этот процесс сложнее, чем считалось ранее. До этого ученые предполагали, что кофеин, попадая в желудок, воздействует на рецепторы, которые усиливают перистальтику кишечника. Из-за этого переваренные остатки пищи начинают быстрее продвигаться по пищеварительной системе и в конце концов выходят.Но авторы новой работы решили проверить это утверждение на лабораторных животных. Они провели довольно несложный эксперимент. Ученые разделили животных на три группы: одну поили кофе с кофеином, вторую — без него, а третья была контрольной. После трех дней исследований авторы проанализировали состояние нижней части пищеварительной системы животных. Оказалось, что кофе действительно усиливает перистальтику, но этот эффект работает одинаково хорошо для напитка с кофеином и без него.Из этого исследователи сделали вывод, что дело тут не в кофеине. Анализ испражнений крыс показал, что у животных, употреблявших кофе, в кале находится меньше бактерий, чем у крыс контрольной группы. Тогда авторы решили посмотреть, как бодрящий напиток будет влиять на колонии бактерий. Оказалось, что кофе замедляет их рост, а значит обладает слабым антибактериальным действием. Пока непонятно, как это связано с усилением перистальтики, но, кажется, исследователи приближаются к разгадке механизма, благодаря которому кофе стимулирует процесс дефекации.