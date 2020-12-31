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Как узнать о взломе телефона: рассказывает эксперт
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Об этом рассказал агентству
«Попадает такое ПО на телефон через Интернет или через проводное подключение к чужому компьютеру, например при диагностике телефона в неофициальном сервисном центре», — сказал он.
Чтобы защитить себя от взлома, необходимо скачивать приложения только из надежных источников и не подключать телефон к незнакомым компьютерам.
Если есть подозрение, что смартфон уже взломан, то стоит позвонить производителю или продавцу по горячей линии, чтобы узнать, где можно провести диагностику.
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Чтобы защитить себя от взлома, необходимо скачивать приложения только из надежных источников.
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