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Как узнать о взломе телефона: рассказывает эксперт

31.12.2020 13:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как узнать о взломе телефона: рассказывает эксперт
Фото: РИА Новости
Признаками взлома телефона могут быть его медленная работа, быстрая разрядка аккумулятора и зависание.

Об этом рассказал агентству «Прайм» партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

«Попадает такое ПО на телефон через Интернет или через проводное подключение к чужому компьютеру, например при диагностике телефона в неофициальном сервисном центре», — сказал он.


Чтобы защитить себя от взлома, необходимо скачивать приложения только из надежных источников и не подключать телефон к незнакомым компьютерам.

Если есть подозрение, что смартфон уже взломан, то стоит позвонить производителю или продавцу по горячей линии, чтобы узнать, где можно провести диагностику.
 
 
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Чтобы защитить себя от взлома, необходимо скачивать приложения только из надежных источников.
 
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