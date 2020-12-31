Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

«Попадает такое ПО на телефон через Интернет или через проводное подключение к чужому компьютеру, например при диагностике телефона в неофициальном сервисном центре», — сказал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как узнать о взломе телефона: рассказывает эксперт Чтобы защитить себя от взлома, необходимо скачивать приложения только из надежных источников.

Об этом рассказал агентствупартнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв»Чтобы защитить себя от взлома, необходимо скачивать приложения только из надежных источников и не подключать телефон к незнакомым компьютерам.Если есть подозрение, что смартфон уже взломан, то стоит позвонить производителю или продавцу по горячей линии, чтобы узнать, где можно провести диагностику.