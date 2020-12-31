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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как не отравиться оливье: обратите внимание на эти советы Комнатная температура сокращает срок годности оливье до 3 часов.

В преддверие застолий важно помнить, как правильно хранить оливье, чтобы по максимуму насладиться трапезой и не беспокоиться за свое здоровье. Что для этого нужно - читайте в материале Lite.Так как оливье является не только вкусным, но и относительно недорогим блюдом, этот нехитрый в приготовлении салат хозяйки обычно готовят в большом количестве. Съесть его полностью гостям далеко не всегда удается, поэтому после торжества остатки салата отправляются в холодильник.При этом кулинарные эксперты отмечают, что употреблять застоявшееся оливье в пищу может быть небезопасным для здоровья. Дело в том, что некоторые ингредиенты оливье - колбаса и яйца - в нарезанном виде довольно быстро портятся. Обезопасить себя и близких и «спасти» блюдо поможет простой способ - следует просто хранить нарезанные составляющие этого салата в отдельных пластиковых контейнерах. А для того, чтобы затем вернуть оливье его привычный вид, достаточно только непосредственно перед подачей на стол снова их смешать.хранить оливье в самом холодном месте холодильника (оптимальная температура: от 0 до +2 градусов);хранить салат не заправленным - с майонезом оливье безопасен в течение 12 часов, а употребление блюда после этого может вызвать отравление;не замораживать готовое оливье, ведь может возникнуть водянистость, и вкус также изменится не в лучшую сторону;комнатная температура сокращает срок годности оливье до 3 часов, поэтому не желательно выставлять на праздничный стол сразу все запасы салата - лучше подкладывать небольшие порции в течение всего вечера.