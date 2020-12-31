ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как не отравиться оливье: обратите внимание на эти советы

31.12.2020 13:03 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Как не отравиться оливье: обратите внимание на эти советы
Фото: freepik.com
Салат оливье считают одним из самых популярных блюд на праздничном новогоднем столе украинцев, однако при этом гурманы слышали немало неприятных историй об отравлениях, связанных с употреблением этого салата в «подгулявшем» виде.

В преддверие застолий важно помнить, как правильно хранить оливье, чтобы по максимуму насладиться трапезой и не беспокоиться за свое здоровье. Что для этого нужно - читайте в материале Lite.

Так как оливье является не только вкусным, но и относительно недорогим блюдом, этот нехитрый в приготовлении салат хозяйки обычно готовят в большом количестве. Съесть его полностью гостям далеко не всегда удается, поэтому после торжества остатки салата отправляются в холодильник.

При этом кулинарные эксперты отмечают, что употреблять застоявшееся оливье в пищу может быть небезопасным для здоровья. Дело в том, что некоторые ингредиенты оливье - колбаса и яйца - в нарезанном виде довольно быстро портятся. Обезопасить себя и близких и «спасти» блюдо поможет простой способ - следует просто хранить нарезанные составляющие этого салата в отдельных пластиковых контейнерах. А для того, чтобы затем вернуть оливье его привычный вид, достаточно только непосредственно перед подачей на стол снова их смешать.

Кроме того, эксперты призывают не забывать, что для продления срока годности оливье до 18 часов следует придерживаться нескольких правил:

хранить оливье в самом холодном месте холодильника (оптимальная температура: от 0 до +2 градусов);

хранить салат не заправленным - с майонезом оливье безопасен в течение 12 часов, а употребление блюда после этого может вызвать отравление;

не замораживать готовое оливье, ведь может возникнуть водянистость, и вкус также изменится не в лучшую сторону;

комнатная температура сокращает срок годности оливье до 3 часов, поэтому не желательно выставлять на праздничный стол сразу все запасы салата - лучше подкладывать небольшие порции в течение всего вечера.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комнатная температура сокращает срок годности оливье до 3 часов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник 31 декабря: самый строгий запрет этого дня, приметы, у кого именины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика