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Праздник 31 декабря: самый строгий запрет этого дня, приметы, у кого именины

31.12.2020 13:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 31 декабря: самый строгий запрет этого дня, приметы, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
31 декабря православные чтят память святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского, который жил в VII веке и прославился праведными деяниями, восстановлением разрушенных христианских святынь после персидского нашествия, в том числе и Гроба Господня.

В народе праздник также известен как Новолетие, и в последний день года наши предки проводили особые обряды для защиты семьи и хозяйства от всякой беды, гадали на судьбу и придерживались определенных строгих правил, чтобы не растерять достаток в приходящем году.

Как гласят церковные предания, Модест родился в христианской семье и уже в юности решил посвятить себя служению Богу. Он принял монашеский постриг и вскоре стал настоятелем обители святого Феодосия Великого в Палестине.

Когда пришла армия царя Персии Хозроя и перебила 90 тысяч христиан, пленив предстоятеля Иерусалимской Церкви патриарха Захарию, Модест стал исполнять его обязанности. Святителю удалось восстановить храмы и святыни и похоронить останки убитых иноков из обители святого Саввы Освященного.

В Киевской Руси-Украине Модеста считали покровителем скота, и в день памяти святителя молились о защите животных от падежа.

Наши предки верили, что 31 декабря на Новолетие можно гадать на погоду, урожай и узнать свое будущее.

Один из способов был такой: нужно лечь на ток, где молотят хлеб, и внимательно слушать звуки. Если послышится звон, значит скоро будет свадьба, если молотьба - жди богатство, а вот гул был очень дурным предзнаменованием и сулил смерть.

Поверья и запреты 31 декабря:


Строгие запреты в эту дату были связаны с поверьем, что в последний день года нечистая сила особо активничает и в течение суток бродит по земле, пытаясь причинить людям вред.

Считалось, что нельзя оставлять ножи на видном месте, так как бесы могут домашнее счастье порезать.

Молоко в открытой посуде тоже запрещалось оставлять, иначе злые духи могут туда забраться и подпортить здоровье человека.

Хозяйки не должны зашивать сегодня одежду, чтобы не пришлось заниматься исправлением ошибок весь следующий год.

Женщинам 31 декабря нельзя стричь волосы, а то в новом году они поредеют.

Входить в новый год с долгами называли плохой приметой, поэтому рекомендуется рассчитаться со всеми до 1 января.

Главные приметы 31 декабря:


Если к этому дню не выпал снег и не покрыл поле сугробами, то жди очень плохой урожай.

Какая погода на Новолетие, такая и через полгода будет.

Если дует западный или юго-западный ветер, то скоро будет потепление.

В этот день именины празднуют: Фаддей, Марк, Владимир, Мартин, Михаил, Севастьян, Федор, Сергей, Георгий, Елизавета.

Не стоит забывать, что 31 декабря - это новогодняя ночь. Люди собираются за столом, провожают старый год и встречают новый.
 
 
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Женщинам 31 декабря нельзя стричь волосы, а то в новом году они поредеют.
 
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