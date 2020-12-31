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Порошенко назвал себя организатором операции против «вагнеровцев» в Беларуси

31.12.2020 13:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Порошенко назвал себя организатором операции против «вагнеровцев» в Беларуси
Кадр из видео
Бывший-президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в 2018 году санкционировал операцию по задержанию 33 россиян в Минске летом 2020 года, передает РИА «Новости».

«Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», — заявил он.


По его словам, спецоперацию сорвали конкретные лица. Экс-президент заявил о необходимости создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса.

В июле белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян по подозрению в подготовке массовых беспорядков в республике. Задержанные, по информации Минска, были «боевиками» ЧВК. При этом спецслужбы Беларуси якобы получили информацию о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные граждане РФ являются сотрудниками ЧОП, которые направлялись в другую страну транзитом через Беларусь, однако опоздали на рейс.

Позднее Генпрокуратура России сообщила, что 32 россиянина уже вернулись на родину, еще один остался в республике, так как он имеет также белорусское гражданство.
 
Теги: Минск
 
 
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Кадр из видео Бывший-президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в 2018 году санкционировал операцию по задержанию 33 россиян в Минске летом 2020 года, передает...
 
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