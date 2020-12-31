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Минская милиция рассказала, какие площади оцепят в Минске в новогоднюю ночь

31.12.2020 13:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минская милиция рассказала, какие площади оцепят в Минске в новогоднюю ночь
Иллюстративное фото
Милиция назвала список объектов, которые оцепит в новогоднюю ночь в Минске. Наибольшие ограничения на въезд автотранспорта и посадку/высадку пассажиров ожидают центральную часть города.

В минской милиции проинформировали, что это произойдет «в целях повышения уровня безопасности граждан». Милиционеры оцепят все основные места проведения праздничных гуляний, проход туда организуют через металлодетекторы.

Первый заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома Игорь Подвойский попросил граждан, которые планируют идти на праздники в город, не брать с собой острых предметов, напитков в стекле, темного пластика и взрывоопасных веществ, в том числе пиротехники.

В новогоднюю ночь в Минске основные мероприятия запланированы на Октябрьской площади и возле Дворца спорта. Также праздники устроят в каждом районе города. В 1.30 — новогодний фейерверк в Александровском сквере. Два фейерверка будут также возле Ледового дворца по улице Притыцкого и в парке Уго Чавеса. Движение транспорта по проспекту Независимости будут временно ограничивать.

Также 31 декабря ГАИ ограничит въезд на несколько площадок:

— «Дворец спорта» возле большой и малой арен;

— Октябрьская площадь;

— Минская городская ратуша;

— «Чижовка-Арена»;

— все места проведения районных праздничных мероприятий.

С 22 часов 31 декабря не будет посадки и высадки пассажиров на остановках общественного транспорта в районе Октябрьской площади и Дворца спорта по четной стороне проспекта Победителей.
 
Теги: Минск
 
 
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