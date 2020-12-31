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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минская милиция рассказала, какие площади оцепят в Минске в новогоднюю ночь И где не будет останавливаться транспорт.

В минской милиции проинформировали, что это произойдет «в целях повышения уровня безопасности граждан». Милиционеры оцепят все основные места проведения праздничных гуляний, проход туда организуют через металлодетекторы.Первый заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома Игорь Подвойский попросил граждан, которые планируют идти на праздники в город, не брать с собой острых предметов, напитков в стекле, темного пластика и взрывоопасных веществ, в том числе пиротехники.В новогоднюю ночь в Минске основные мероприятия запланированы на Октябрьской площади и возле Дворца спорта. Также праздники устроят в каждом районе города. В 1.30 — новогодний фейерверк в Александровском сквере. Два фейерверка будут также возле Ледового дворца по улице Притыцкого и в парке Уго Чавеса. Движение транспорта по проспекту Независимости будут временно ограничивать.Также 31 декабря ГАИ ограничит въезд на несколько площадок:— «Дворец спорта» возле большой и малой арен;— Октябрьская площадь;— Минская городская ратуша;— «Чижовка-Арена»;— все места проведения районных праздничных мероприятий.С 22 часов 31 декабря не будет посадки и высадки пассажиров на остановках общественного транспорта в районе Октябрьской площади и Дворца спорта по четной стороне проспекта Победителей.