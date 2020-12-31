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Прогноз по валютам: в начале 2021 года доллар может подешеветь

31.12.2020 13:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Прогноз по валютам: в начале 2021 года доллар может подешеветь
Фото: Myfin.by
Как закончилась последняя в этом году валютная неделя на внутреннем рынке? Какими будут курсы иностранных валют в начале 2021 года?

Об этом рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии Myfin.by.

- Последняя торговая неделя уходящего года оказалась короткой. Из внешних факторов можно выделить рост евро по отношению к доллару. Пара выросла с 1,2200 до 1,2280, или на 0,7%.

Еще один внешний фактор - это укрепление российского рубля как к доллару, так и к евро. Доллар за неделю подешевел с 74,9 российского рубля до 74,0, или 1,3%.

Евро снизился к российскому рублю с 91,4 до 90,8 российского рубля, или на 0,6%.

В результате к белорусскому рублю доллар немного подешевел, а евро и российский рубль подорожали.

Доллар за неделю снизился на 0,39%, евро вырос на 0,3%, а российский рубль подорожал на 0,93%.

Валютная корзина выросла за неделю на 0,41%. Белорусский рубль снизился к корзине вторую неделю подряд.

Примечательно, что на самых последних в этом году торгах курс евро к белорусскому рублю немного превысил предыдущий исторический максимум, который был достигнут в конце августа.

Что в итоге?


Если говорить об итогах года, то доллар за это время вырос на 22,59%, евро - на 34,67%, российский рубль подорожал на 2,43%. Валютная корзина выросла на 14,19%.

Первая торговая неделя после встречи Нового года тоже будет короткой. При этом основным фактором может остаться умеренное снижение доллара на внешних рынках.

В этом случае доллар может снизиться до 2,57 белорусского рубля.

Евро может вырасти до 3,17 белорусского рубля.

А российский рубль может подорожать до 2,52 белорусского рубля за 100 российских.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Последняя торговая неделя уходящего года оказалась короткой.
 
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