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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз по валютам: в начале 2021 года доллар может подешеветь Последняя торговая неделя уходящего года оказалась короткой.

Об этом рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия»в комментарии- Последняя торговая неделя уходящего года оказалась короткой. Из внешних факторов можно выделить рост евро по отношению к доллару. Пара выросла с 1,2200 до 1,2280, или на 0,7%.Еще один внешний фактор - это укрепление российского рубля как к доллару, так и к евро. Доллар за неделю подешевел с 74,9 российского рубля до 74,0, или 1,3%.Евро снизился к российскому рублю с 91,4 до 90,8 российского рубля, или на 0,6%.В результате к белорусскому рублю доллар немного подешевел, а евро и российский рубль подорожали.Доллар за неделю снизился на 0,39%, евро вырос на 0,3%, а российский рубль подорожал на 0,93%.Валютная корзина выросла за неделю на 0,41%. Белорусский рубль снизился к корзине вторую неделю подряд.Примечательно, что на самых последних в этом году торгах курс евро к белорусскому рублю немного превысил предыдущий исторический максимум, который был достигнут в конце августа.Если говорить об итогах года, то доллар за это время вырос на 22,59%, евро - на 34,67%, российский рубль подорожал на 2,43%. Валютная корзина выросла на 14,19%.Первая торговая неделя после встречи Нового года тоже будет короткой. При этом основным фактором может остаться умеренное снижение доллара на внешних рынках.В этом случае доллар может снизиться до 2,57 белорусского рубля.Евро может вырасти до 3,17 белорусского рубля.А российский рубль может подорожать до 2,52 белорусского рубля за 100 российских.