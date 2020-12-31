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Прогноз по валютам: в начале 2021 года доллар может подешеветь
Источник материала: UDF
Фото: Myfin.by
Об этом рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии
- Последняя торговая неделя уходящего года оказалась короткой. Из внешних факторов можно выделить рост евро по отношению к доллару. Пара выросла с 1,2200 до 1,2280, или на 0,7%.
Еще один внешний фактор - это укрепление российского рубля как к доллару, так и к евро. Доллар за неделю подешевел с 74,9 российского рубля до 74,0, или 1,3%.
Евро снизился к российскому рублю с 91,4 до 90,8 российского рубля, или на 0,6%.
В результате к белорусскому рублю доллар немного подешевел, а евро и российский рубль подорожали.
Доллар за неделю снизился на 0,39%, евро вырос на 0,3%, а российский рубль подорожал на 0,93%.
Валютная корзина выросла за неделю на 0,41%. Белорусский рубль снизился к корзине вторую неделю подряд.
Примечательно, что на самых последних в этом году торгах курс евро к белорусскому рублю немного превысил предыдущий исторический максимум, который был достигнут в конце августа.
Что в итоге?
Если говорить об итогах года, то доллар за это время вырос на 22,59%, евро - на 34,67%, российский рубль подорожал на 2,43%. Валютная корзина выросла на 14,19%.
Первая торговая неделя после встречи Нового года тоже будет короткой. При этом основным фактором может остаться умеренное снижение доллара на внешних рынках.
В этом случае доллар может снизиться до 2,57 белорусского рубля.
Евро может вырасти до 3,17 белорусского рубля.
А российский рубль может подорожать до 2,52 белорусского рубля за 100 российских.
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Последняя торговая неделя уходящего года оказалась короткой.
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