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Основательнице Press Club Belarus Юлии Слуцкой предъявили обвинение

31.12.2020 13:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что основательнице Press Club Belarus Юлии Слуцкой предъявили обвинение по части 2 статьи 243 — в уклонении от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере.

Она останется под стражей минимум до 22 февраля.

Напомним, 22 декабря стало известно, что у руководства «Пресс-клуба» проходит обыск. Алла Шарко, программный директор белорусского «Пресс-клуба», сообщила Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), что к ней в двери ломятся силовики. Адвоката Аллы Шарко не пустили к ней в квартиру, а позже для проверки документов в Московское РУВД увезли и журналистов, которые находились в подъезде.

В конце дня КГК прокомментировал происходящее БЕЛТА.

— Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская „Пресс-клуб“» и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа, — сказали в пресс-службе.

 
 
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Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что основательнице Press Club Belarus Юлии Слуцкой предъявили обвинение по части 2 статьи 243 — в уклонении от уплаты налогов,...
 
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