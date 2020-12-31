В США сотрудник медучреждения намеренно испортил 500 доз вакцины от коронавируса

Источник материала: Onliner

Сотрудник одного из американских госпиталей намеренно испортил 500 доз вакцины. Об этом в учреждении узнали после проведенной проверки. Вначале предполагалось, что 57 емкостей оказались вне холодильника из-за ошибки — так называемого человеческого фактора. Однако затем выяснилось, что действия были преднамеренными: в этом признался сам сотрудник медучреждения.

Сотрудник был уволен, однако его мотивация остается неизвестной. Вероятно, будет проведено дополнительное расследование, так как подобное поведение является серьезным нарушением и противоречит медицинской этике.

BREAKING: Advocate Aurora now says an employee at its Grafton hospital intentionally removed the Moderna COVID-19 vaccine from a refrigerator resulting in nearly 500 doses having to be thrown away pic.twitter.com/yjhCOM64Ge — Matt Smith (@mattsmith_news) December 31, 2020

В данном случае фигурирует вакцина компании Moderna. Для ее хранения требуется температура от 2 до 8 градусов по Цельсию.