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В США сотрудник медучреждения намеренно испортил 500 доз вакцины от коронавируса

31.12.2020 13:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сотрудник одного из американских госпиталей намеренно испортил 500 доз вакцины. Об этом в учреждении узнали после проведенной проверки. Вначале предполагалось, что 57 емкостей оказались вне холодильника из-за ошибки — так называемого человеческого фактора. Однако затем выяснилось, что действия были преднамеренными: в этом признался сам сотрудник медучреждения.

Сотрудник был уволен, однако его мотивация остается неизвестной. Вероятно, будет проведено дополнительное расследование, так как подобное поведение является серьезным нарушением и противоречит медицинской этике.

В данном случае фигурирует вакцина компании Moderna. Для ее хранения требуется температура от 2 до 8 градусов по Цельсию.

 
 
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Сотрудник одного из американских госпиталей намеренно испортил 500 доз вакцины. Об этом в учреждении узнали после проведенной проверки. Вначале предполагалось, что...
 
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