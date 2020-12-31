Volkswagen Tiguan прошел «лосиный тест» на 77 км/ч (видео)

Источник материала: Onliner

Издание Km77 провело независимый «лосиный тест» обновленного Volkswagen Tiguan. В отличие от других новинок Volkswagen, данный кроссовер успешно прошел испытание. Смотрите видео.

В тесте участвовала машина с пакетом R-Line, оснащенная двигателем 1,5 TSI (150 л. с.) и 7-ступенчатым «роботом». На кроссовер были установлены 19-дюймовые диски (входят в R-пакет) и шины 255/45 Pirelli Scorpion. Немецкий кроссовер смог пройти испытание без задетых конусов на скорости 77 км/ч (сработал ESC). А вот на 78 км/ч модель показала плохой результат.

Недавно это же издание проводило «лосиный тест» Volkswagen Golf VIII. Новый хетчбэк смог пройти испытание только на скорости 69 км/ч, что является неудовлетворительным показателем для С-класса. Гибридный Passat GTE тоже плохо показал себя в тесте (он не задел конусы только на 65 км/ч).