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Volkswagen Tiguan прошел «лосиный тест» на 77 км/ч (видео)

31.12.2020 13:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Издание Km77 провело независимый «лосиный тест» обновленного Volkswagen Tiguan. В отличие от других новинок Volkswagen, данный кроссовер успешно прошел испытание. Смотрите видео.

В тесте участвовала машина с пакетом R-Line, оснащенная двигателем 1,5 TSI (150 л. с.) и 7-ступенчатым «роботом». На кроссовер были установлены 19-дюймовые диски (входят в R-пакет) и шины 255/45 Pirelli Scorpion. Немецкий кроссовер смог пройти испытание без задетых конусов на скорости 77 км/ч (сработал ESC). А вот на 78 км/ч модель показала плохой результат.

Недавно это же издание проводило «лосиный тест» Volkswagen Golf VIII. Новый хетчбэк смог пройти испытание только на скорости 69 км/ч, что является неудовлетворительным показателем для С-класса. Гибридный Passat GTE тоже плохо показал себя в тесте (он не задел конусы только на 65 км/ч).

Volkswagen Tiguan I Рестайлинг Sport&Style, 2012 г.в., 116 000 км
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33 526 р.
13 000$ / 10 583€
Volkswagen Polo V Рестайлинг, 2016 г.в., 91 500 км
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19 858 р.
7700$ / 6268€
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9800 р.
3800$ / 3093€
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Издание Km77 провело независимый «лосиный тест» обновленного Volkswagen Tiguan. В отличие от других новинок Volkswagen, данный кроссовер успешно прошел испытание. Смотрите...
 
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