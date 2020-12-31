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Volkswagen Tiguan прошел «лосиный тест» на 77 км/ч (видео)
Источник материала: Onliner
Издание Km77 провело независимый «лосиный тест» обновленного Volkswagen Tiguan. В отличие от других новинок Volkswagen, данный кроссовер успешно прошел испытание. Смотрите видео.
В тесте участвовала машина с пакетом R-Line, оснащенная двигателем 1,5 TSI (150 л. с.) и 7-ступенчатым «роботом». На кроссовер были установлены 19-дюймовые диски (входят в R-пакет) и шины 255/45 Pirelli Scorpion. Немецкий кроссовер смог пройти испытание без задетых конусов на скорости 77 км/ч (сработал ESC). А вот на 78 км/ч модель показала плохой результат.
Недавно это же издание проводило «лосиный тест» Volkswagen Golf VIII. Новый хетчбэк смог пройти испытание только на скорости 69 км/ч, что является неудовлетворительным показателем для С-класса. Гибридный Passat GTE тоже плохо показал себя в тесте (он не задел конусы только на 65 км/ч).
черный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
белый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
серебристый, седан, бензин 2.8 л, автоматическая, полный привод
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Издание Km77 провело независимый «лосиный тест» обновленного Volkswagen Tiguan. В отличие от других новинок Volkswagen, данный кроссовер успешно прошел испытание. Смотрите...
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