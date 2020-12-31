Злыдни ― 2020-му: каких артистов ты от нас унес!

Источник материала: Sputnik Беларусь

Уходящий 2020-й год Крысы многие эксперты и пользователи сети называют самыми нелестными эпитетами, и во многом с ними трудно не согласиться.

По количеству ушедших из жизни известных людей минувший год значительно превосходит любой из предыдущих. Злыдни присоединились к хору неудовлетворенных и выпустили новогодний ролик, который только с большой натяжкой можно назвать поздравительным.

"Проваливай, 2020-й! Исчезни, злой крысиный лысый хвост! Каких людей ты снес когтистой лапой! Каких артистов ты от нас унес!", ― вопиют Злыдни.

Предновогоднее стихотворное высказывание Злыдней смотрите на Sputnik Беларусь.

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