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Злыдни ― 2020-му: каких артистов ты от нас унес!

31.12.2020 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Уходящий 2020-й год Крысы многие эксперты и пользователи сети называют самыми нелестными эпитетами, и во многом с ними трудно не согласиться.

© Sputnik / Владимир Песня
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По количеству ушедших из жизни известных людей минувший год значительно превосходит любой из предыдущих. Злыдни присоединились к хору неудовлетворенных и выпустили новогодний ролик, который только с большой натяжкой можно назвать поздравительным.

"Проваливай, 2020-й! Исчезни, злой крысиный лысый хвост! Каких людей ты снес когтистой лапой! Каких артистов ты от нас унес!", ― вопиют Злыдни.

Предновогоднее стихотворное высказывание Злыдней смотрите на Sputnik Беларусь.

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Все, что думается о событиях уходящего високосного 2020-го года ― в "полупраздничном" новогоднем ролике Злыдней.
 
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