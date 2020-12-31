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Основательнице Пресс-клуба предъявили обвинение
31.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Юлия Слуцкая останется под стражей минимум до 22 февраля.
Как сообщает
Под стражей также находятся топы Пресс-клуба: программный директор Алла Шарко, финансовый директор Сергей Ольшевский, руководитель Академии Пресс-клуба Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий, член Координационного совета Ксения Луцкина.
28 декабря «дело Пресс-клуба»
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Юлия Слуцкая останется под стражей минимум до 22 февраля.
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