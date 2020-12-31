Наталья Кочанова вручила госнаграды главам администраций районов Минска

Источник материала: ОНТ

Отмечен вклад в развитие белорусской столицы. По поручению Президента спикер Совета Республики Наталья Кочанова вручила госнаграды главам администраций районов города.

Оценивались результаты экономической деятельности, развитие социальной сферы, образования, медицины. И главное – личный вклад руководителей. Медалями «За трудовые заслуги» награждены главы Ленинского, Партизанского, Московского, Заводского и Центрального районов. Благодарности Президента объявлены главам Фрунзенского, Советского, Первомайского и Октябрьского районов.

По предварительным итогам, Беларуси удалось сохранить ВВП на уровне прошлого года при том, что многие страны смогут выйти на докризисный уровень только через 2 года. В наступающем году ожидается прирост 1,8%. Значительную часть в это внесет столица.

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