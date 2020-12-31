|
Наталья Кочанова вручила госнаграды главам администраций районов Минска
Источник материала: ОНТ
Отмечен вклад в развитие белорусской столицы. По поручению Президента спикер Совета Республики Наталья Кочанова вручила госнаграды главам администраций районов города.
Оценивались результаты экономической деятельности, развитие социальной сферы, образования, медицины. И главное – личный вклад руководителей. Медалями «За трудовые заслуги» награждены главы Ленинского, Партизанского, Московского, Заводского и Центрального районов. Благодарности Президента объявлены главам Фрунзенского, Советского, Первомайского и Октябрьского районов.
По предварительным итогам, Беларуси удалось сохранить ВВП на уровне прошлого года при том, что многие страны смогут выйти на докризисный уровень только через 2 года. В наступающем году ожидается прирост 1,8%. Значительную часть в это внесет столица.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечен вклад в развитие белорусской столицы. По поручению Президента спикер Совета Республики Наталья Кочанова вручила госнаграды главам администраций районов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)