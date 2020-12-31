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Сборная России победила команду Швеции в молодёжном чемпионате мира по хоккею
Источник материала: ОНТ
Продолжается молодёжный чемпионат мира по хоккею. Сборная России в напряженном поединке победила команду Швеции.
Подопечные Игоря Ларионова одолели соперника лишь в овертайме — 4:3. Россияне лидируют в группе «Бэ» и по итогам группового этапа не опустится ниже второй позиции. Шведам ещё предстоит сыграть со сборной США. Ранее молодёжный состав «Тре крунур» одержал 54 победы подряд на групповых этапах чемпионатов мира. В группе «А» финны разгромили словаков – 6:0, сборная Германии была сильнее команды Швейцарии – 5:4.
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Продолжается молодёжный чемпионат мира по хоккею. Сборная России в напряженном поединке победила команду Швеции. Подопечные Игоря Ларионова одолели соперника...
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