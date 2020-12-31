Четыре человека погибли на шахте в Казахстане

Источник материала: ОНТ

На шахте в Актюбинской области Казахстана погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом информирует радио «Sputnik Казахстан» со ссылкой на акимат области.

По предварительным данным, причиной гибели людей мог стать взрыв.

Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

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