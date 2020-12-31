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Четыре человека погибли на шахте в Казахстане
Источник материала: ОНТ
На шахте в Актюбинской области Казахстана погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом
По предварительным данным, причиной гибели людей мог стать взрыв.
Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.
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На шахте в Актюбинской области Казахстана погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом информирует радио «Sputnik Казахстан» со ссылкой на акимат области. По...
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