ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Четыре человека погибли на шахте в Казахстане

31.12.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Четыре человека погибли на шахте в Казахстане

На шахте в Актюбинской области Казахстана погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом информирует радио «Sputnik Казахстан» со ссылкой на акимат области.

По предварительным данным, причиной гибели людей мог стать взрыв.

Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На шахте в Актюбинской области Казахстана погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом информирует радио «Sputnik Казахстан» со ссылкой на акимат области. По...
 
Новости дня
Новости разные
 
«За 35 хвілін адсутнасьці на занятках». Суд не задаволіў пазоў адлічаных студэнтаў унівэрсытэту культуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика