Минское «Динамо» в последнем матче этого года уступило нижнекамскому «Нефтехимику»

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» в последнем матче этого года дома уступили нижнекамскому «Нефтехимику».

Команда Крейга Вудкрофта проиграла со счетом 4:5. Минчане открыли счёт в первом периоде: на 15-й минуте отличился форвард Шейн Принс. Однако во второй трети «Динамо» выдало неудачный отрезок. На шайбу Максима Сушко гости ответили четырьмя голами. В заключительном периоде минчане сумели сравнять счёт – дубль оформил защитник Владислав Ерёменко. Но за 38 секунд до конца встречи Марат Хайруллин вновь поразил ворота «Динамо» и принес победу «Нефтехимику». Следующий матч минчане также проведут дома — 3 января на своём льду примут омский «Авангард», а через два дня – СКА из Санкт-Петербурга.

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