11-летний ребенок сам поймал 22-килограммовую форель

Источник материала: ОНТ

В Юте (США) 11-летний мальчик без помощи взрослых выловил 22-килограммовую озерную форель и тем самым побил собственный рекорд. Об этом в Twitter проинформировал отдел природных ресурсов штата Юта.

Тайлер Гримшоу рыбачил на озере в зоне отдыха «Пылающее ущелье». В июне 2020 года там же мальчик поймал форель весом 19 килограмм. В конце декабря Тайлеру удалось побить свой рекорд – он выловил 22-килограммовую форель.

Как и в прошлый раз, юный рыбак выпустил улов обратно в озеро.





Фото: twitter.com / UtahDWR

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