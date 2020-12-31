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11-летний ребенок сам поймал 22-килограммовую форель
Источник материала: ОНТ
В Юте (США) 11-летний мальчик без помощи взрослых выловил 22-килограммовую озерную форель и тем самым побил собственный рекорд. Об этом в Twitter
Тайлер Гримшоу рыбачил на озере в зоне отдыха «Пылающее ущелье». В июне 2020 года там же мальчик поймал форель весом 19 килограмм. В конце декабря Тайлеру удалось побить свой рекорд – он выловил 22-килограммовую форель.
Как и в прошлый раз, юный рыбак выпустил улов обратно в озеро.
Фото: twitter.com / UtahDWR
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В Юте (США) 11-летний мальчик без помощи взрослых выловил 22-килограммовую озерную форель и тем самым побил собственный рекорд. Об этом в Twitter проинформировал отдел...
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