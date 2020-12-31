Источник материала: ОНТ

По традиции за несколько минут до наступления Нового 2021 года Президент Беларуси обратится с новогодним обращением к гражданам Беларуси.

Поздравление Александра Лукашенко с Новым годом-2021 можно будет смотреть в режиме онлайн на сайте ont.by и youtube-канале ОНТ!

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