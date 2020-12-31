Фотофакт: Главная елка страны встречает детей

Источник материала: ОНТ

Каждый год Главная елка страны встречает детей и их родителей. И в эти новогодние праздники зрители смогли окунуться в настоящий "Волшебный мир", встретиться с яркими героями и ближе познакомиться с Дедами Морозами из разных стран. Искренние эмоции, смех и радость, сказочное новогоднее настроение дарит Дворец Республики своим гостям.

































































































































Новогодние представления "Волшебный мир" на Главной елке страны продлятся до 4 января. У вас еще есть время попасть в настоящую сказку и подарить своим детям незабываемые впечатления!





Фото: Анастасия Штайда, ОНТ

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