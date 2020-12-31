В Беларуси ликвидируют последствия стихии

Источник материала: ОНТ

Последствия стихии ликвидируют в Беларуси. На утро 180 деревень и поселков в Витебской и Могилевской областях оставались обесточенными.

О красном – последнем уровне опасности из-за ветра и гололеда – синоптики предупреждали. В результате – провода не выдерживали наледи, обрывались и под тяжестью упавших деревьев. На восстановлении электроснабжения работают около 80 бригад. Не прекращалась работа и ночью.

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