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В Беларуси ликвидируют последствия стихии
Источник материала: ОНТ
Последствия стихии ликвидируют в Беларуси. На утро 180 деревень и поселков в Витебской и Могилевской областях оставались обесточенными.
О красном – последнем уровне опасности из-за ветра и гололеда – синоптики предупреждали. В результате – провода не выдерживали наледи, обрывались и под тяжестью упавших деревьев. На восстановлении электроснабжения работают около 80 бригад. Не прекращалась работа и ночью.
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Последствия стихии ликвидируют в Беларуси. На утро 180 деревень и поселков в Витебской и Могилевской областях оставались обесточенными. О красном – последнем...
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