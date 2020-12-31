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25 человек погибли при нападении террористов на автобус в Сирии
Источник материала: ОНТ
30 декабря на востоке Сирии при нападении на пассажирский автобус террористами были убиты как минимум 25 человек. Об этом
Уточняется, что еще 13 человек были ранены.
Атаку предприняли боевики группировки «Исламское государство». Террористы сожгли автобус, а после скрылись в Сирийской пустыне.
Раненые были доставлены в госпиталь прибывшими на место сирийскими военнослужащими.
Фото: SANA
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30 декабря на востоке Сирии при нападении на пассажирский автобус террористами были убиты как минимум 25 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на агентство...
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