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25 человек погибли при нападении террористов на автобус в Сирии

31.12.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

25 человек погибли при нападении террористов на автобус в Сирии

30 декабря на востоке Сирии при нападении на пассажирский автобус террористами были убиты как минимум 25 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на агентство SANA. 

Уточняется, что еще 13 человек были ранены.

Атаку предприняли боевики группировки «Исламское государство». Террористы сожгли автобус, а после скрылись в Сирийской пустыне.

Раненые были доставлены в госпиталь прибывшими на место сирийскими военнослужащими.

Фото: SANA

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30 декабря на востоке Сирии при нападении на пассажирский автобус террористами были убиты как минимум 25 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на агентство...
 
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