ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Олень перехитрил льва и попал на видео

31.12.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Олень перехитрил льва и попал на видео

Олень спасся от нападения львицы, перехитрив ее благодаря резкой смене направления. На ролик с животными обращает внимание Times of India.

На записи олень пьет воду из пруда. Хищник нападает на травоядное животное неожиданно. Олень делает вид, будто пытается убежать, но после резко меняет направление и успешно скрывается от нападавшей львицы. Хищница остается ни с чем.


Видео со львом и газелью стало вирусным в соцсетях. При этом на YouTube ролик был опубликован еще в 2019 году. Когда именно были сняты кадры, не уточняется.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олень спасся от нападения львицы, перехитрив ее благодаря резкой смене направления. На ролик с животными обращает внимание Times of India. На записи олень пьет воду из...
 
Новости дня
Новости разные
 
«За 35 хвілін адсутнасьці на занятках». Суд не задаволіў пазоў адлічаных студэнтаў унівэрсытэту культуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика