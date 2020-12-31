Олень перехитрил льва и попал на видео

Источник материала: ОНТ

Олень спасся от нападения львицы, перехитрив ее благодаря резкой смене направления. На ролик с животными обращает внимание Times of India.

На записи олень пьет воду из пруда. Хищник нападает на травоядное животное неожиданно. Олень делает вид, будто пытается убежать, но после резко меняет направление и успешно скрывается от нападавшей львицы. Хищница остается ни с чем.



Видео со львом и газелью стало вирусным в соцсетях. При этом на YouTube ролик был опубликован еще в 2019 году. Когда именно были сняты кадры, не уточняется.

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