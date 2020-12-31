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Масштабный оползень сошел в Норвегии: идут поиски пропавших без вести
Источник материала: ОНТ
В Норвегии продолжаются поиски пропавших без вести в результате масштабного оползня.
По разным данным, неизвестной остаётся судьба от 11 до 20 человек. В коммуне Еррум погребёнными под слоем грязи оказались несколько жилых домов. Площадь оползня – примерно 300 на 700 метров. Специалисты говорят, что это был так называемый сдвиг пластической глины, когда неустойчивая порода не выдерживает нагрузки – в данном случае домов. Ситуация по-прежнему остается опасной. Спасательные работы собираются выполнять с вертолета.
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В Норвегии продолжаются поиски пропавших без вести в результате масштабного оползня. По разным данным, неизвестной остаётся судьба от 11 до 20 человек. В коммуне...
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