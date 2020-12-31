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Масштабный оползень сошел в Норвегии: идут поиски пропавших без вести

31.12.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Масштабный оползень сошел в Норвегии: идут поиски пропавших без вести

В Норвегии продолжаются поиски пропавших без вести в результате масштабного оползня. 

По разным данным, неизвестной остаётся судьба от 11 до 20 человек. В коммуне Еррум погребёнными под слоем грязи оказались несколько жилых домовПлощадь оползня – примерно 300 на 700 метров. Специалисты говорят, что это был так называемый сдвиг пластической глины, когда неустойчивая порода не выдерживает нагрузки – в данном случае домов. Ситуация по-прежнему остается опасной. Спасательные работы собираются выполнять с вертолета. 

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В Норвегии продолжаются поиски пропавших без вести в результате масштабного оползня.  По разным данным, неизвестной остаётся судьба от 11 до 20 человек. В коммуне...
 
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