Масштабный оползень сошел в Норвегии: идут поиски пропавших без вести

Источник материала: ОНТ

В Норвегии продолжаются поиски пропавших без вести в результате масштабного оползня.

По разным данным, неизвестной остаётся судьба от 11 до 20 человек. В коммуне Еррум погребёнными под слоем грязи оказались несколько жилых домов. Площадь оползня – примерно 300 на 700 метров. Специалисты говорят, что это был так называемый сдвиг пластической глины, когда неустойчивая порода не выдерживает нагрузки – в данном случае домов. Ситуация по-прежнему остается опасной. Спасательные работы собираются выполнять с вертолета.

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