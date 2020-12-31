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Лукашенко посещает РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

31.12.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко посещает РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря посещает Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии. Об этом информирует БЕЛТА.

Глава государства выслушает доклад о перспективах развития и состоянии РНПЦ, а также ознакомится с тем, как организовано оказание медпомощи детям с онкологическими заболеваниями.

Центром оказывается специализированная медпомощь пациентам со всей страны в возрасте до 18 лет с первичными иммунодефицитами, гематологическими и онкологическими заболеваниями, а также людям до 30 лет с определенными злокачественными новообразованиями.

Ежегодно в РНПЦ получают помощь порядка 6 тысяч пациентов, 6% из них – иностранные граждане. Консультативную помощь оказывают пациентам из всех регионов Беларуси, а также иностранным гражданам – речь идет о 40 000 посещений в год.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря посещает Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии. Об этом...
 
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