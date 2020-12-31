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Женатый каменщик проложил тоннель от своего дома к жилищу любовницы и попался
Источник материала: ОНТ
В Мексике женатый мужчина проложил тоннель для тайных встреч с любовницей, но попался. Необычную историю
Каменщик Альберто прорыл от своего дома до жилища возлюбленной Памелы тоннель. Мексиканец по секретному ходу пробирался к любовнице, когда его собственная супруга спала, а муж Памелы Джордж уходил на ночные смены.
Однажды, вернувшись домой раньше обычного, Джордж уличил жену в измене. Обманутый муж принялся искать любовника супруги и вскоре обнаружил его под диваном. Там же находился и проход в тоннель. Джордж прошел по подземному коридору в дом Альберто.
Любовник надеялся, что Джордж не расскажет его жене об изменах, но тот отказался покрывать Альберто. Мужчины начали драться и привлекли внимание патрульных.
Фото: Facebook
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В Мексике женатый мужчина проложил тоннель для тайных встреч с любовницей, но попался. Необычную историю рассказывает Daily Mail. Каменщик Альберто прорыл от своего...
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