Завод Hyundai в Санкт-Петербурге выпустил почти 220 тысяч машин в этом году

Источник материала: Tut.by

Российский офис Hyundai сообщил о том, что в 2020 году головной завод компании под Санкт-Петербургом выпустил более 219 тысяч автомобилей, в том числе 54 тысячи седанов Solaris и 75 тысяч кроссоверов Creta (остальное — это модельное семейство Kia Rio).





Во втором полугодии российское предприятие Hyundai продемонстрировало рост объемов производства по сравнению с 2019 годом. Так, за третий квартал 2020 года с конвейера петербургского завода сошло более 59 тысяч автомобилей, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в четвертом квартале объем производства составил почти 70 тысяч автомобилей (+8%).

Также по итогам года предприятию удалось увеличить объем экспортных поставок автомобилей. Всего в страны ближнего зарубежья было отправлено более 20 тысяч автомобилей — на 19% больше, чем годом ранее. Напомним также, что в феврале завод Hyundai в России выпустил двухмиллионный автомобиль , а в сентябре отметил свое десятилетие.

Планы российского предприятия Hyundai на 2021 год — выпуск 230 тысяч автомобилей. Без новинок не обойдется — предприятие собирается начать производство кроссовера Creta нового поколения.