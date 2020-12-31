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Настоящие бойцы: Лукашенко наградил лучших представителей ОМОН
31.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим. Президент Беларуси посетил Минский отряд милиции особого назначения. Посмотрел, в каких условиях живут бойцы, ознакомился с их арсеналом, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Почти 50 военнослужащих получили госнаграды: ордена и медали. Президент говорит: достойных намного больше, постараются отметить всех, в том числе девушек, они тоже служат в белорусском ОМОНе. Военные леди продемонстрировали боевые навыки. Показали президенту и спецсредства, которые есть в арсенале.
Первый в Беларуси отряд милиции особого назначения был образован в Минске в ноябре 1988 года. Позже такие подразделения сформировали и в областных городах. Теперь вся история белорусского ОМОНа собрана в музее. В книге почетных гостей оставил запись и Александр Лукашенко. А потом неожиданно для себя получил в подарок главный знак отличия омоновца – черный берет.
Обеспечение общественного порядка, безопасность во время массовых мероприятий, а также участие в контртеррористических спецоперациях – это неполный список обязанностей отряда милиции особого назначения. Александр Лукашенко не раз выражал благодарность ОМОНу за верность присяге. А в эти предновогодние дни решил лично поприветствовать бойцов.
Общаясь с бойцами, президент сам перевел тему с дел государственных на вопросы насущные. Пообещал в течение года построить многоквартирный дом для семей военнослужащих.
Команда белорусского ОМОНа участвует в международных турнирах. Так, в этом году она заняла 12-е место среди 54 команд на соревнованиях подразделений спецназначений в Арабских Эмиратах.
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Президент Беларуси посетил Минский отряд милиции особого назначения и посмотрел, в каких условиях живут бойцы.
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