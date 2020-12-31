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Настоящие бойцы: Лукашенко наградил лучших представителей ОМОН

31.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим. Президент Беларуси посетил Минский отряд милиции особого назначения. Посмотрел, в каких условиях живут бойцы, ознакомился с их арсеналом, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Почти 50 военнослужащих получили госнаграды: ордена и медали. Президент говорит: достойных намного больше, постараются отметить всех, в том числе девушек, они тоже служат в белорусском ОМОНе. Военные леди продемонстрировали боевые навыки. Показали президенту и спецсредства, которые есть в арсенале.

«Экономические условия сегодня непростые, но нам удается своевременно оснащать вас самыми современными образцами техники и вооружения, сохранять кадровое ядро, повышать престиж службы. Эта работа будет продолжена. Наступающий 2021 год мы встречаем в непростой обстановке. Однако убежден, мы вместе справимся со всеми проблемами, как это бывало неоднократно», – сказал Лукашенко.

Первый в Беларуси отряд милиции особого назначения был образован в Минске в ноябре 1988 года. Позже такие подразделения сформировали и в областных городах. Теперь вся история белорусского ОМОНа собрана в музее. В книге почетных гостей оставил запись и Александр Лукашенко. А потом неожиданно для себя получил в подарок главный знак отличия омоновца – черный берет.

Обеспечение общественного порядка, безопасность во время массовых мероприятий, а также участие в контртеррористических спецоперациях – это неполный список обязанностей отряда милиции особого назначения. Александр Лукашенко не раз выражал благодарность ОМОНу за верность присяге. А в эти предновогодние дни решил лично поприветствовать бойцов.

«Сегодня хочу поблагодарить не только присутствовавших на мероприятии, но и всех тех, кто стоит в эти трудные дни рядом плечом к плечу, за мужество, стойкость, верность присяге и своему народу. Это не просто слова. Для каждого из вас это надежный ориентир, определяющий дела и поступки. Люди верят в вас и знают, что вы всегда придете на помощь и обеспечите спокойную и мирную жизнь наших граждан, защитите страну от внешних и внутренних угроз», – сказал Лукашенко.

Общаясь с бойцами, президент сам перевел тему с дел государственных на вопросы насущные. Пообещал в течение года построить многоквартирный дом для семей военнослужащих.

Команда белорусского ОМОНа участвует в международных турнирах. Так, в этом году она заняла 12-е место среди 54 команд на соревнованиях подразделений спецназначений в Арабских Эмиратах.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси посетил Минский отряд милиции особого назначения и посмотрел, в каких условиях живут бойцы.
 
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