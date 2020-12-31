Политолог: Россия заинтересована в сохранении авторитарной системы в Беларуси – пусть и без Лукашенко

Источник материала: UDF



Фото: «Московский комсомолец»

«Идти на изменение Конституции для Лукашенко не имеет смысла»







Фото: belsat.eu

«Внести на обсуждение на ВНС проект изменений в Конституцию Лукашенко может. Но утвердить его через такой неконституционный орган как ВНС – нет. Конечно, ему все равно соблюдаются ли нормы Конституции, но если Лукашенко пойдет по такому пути, то это еще больше подорвет его нелегитимный статус», – считает Усов.

«Соответственно идти на изменения для него не имеет смысла. Обещания о конституционной реформе были связаны с попыткой манипуляции общественным сознанием, чтобы переключить его с протестов, а также с требованием России. Но сейчас Лукашенко считает, что прежняя поддержка со стороны Москвы ему уже не нужна. Не зря на совещании он заявил, что нечего слушать заграничных советчиков», – сказал Усов.

«Для него проще оставить все как есть, не заниматься путанными играми по созданию новых органов и постов, которые ничего ему не дадут кроме головной боли. Поэтому думаю, на ВНС Лукашенко не будет перераспределять свои полномочия и не будет говорить о своем уходе. Основная цель ВНС – усилить его легитимность. Он хочет выглядеть как победитель, власть которого никто не ставит под сомнение», – полагает Усов.

«Думаю, давление и прессинг продолжатся. Но нужно понимать: основной приоритет России – заставить Минск пойти на углубление интеграции, на стратегические уступки, а это никоим образом не связано напрямую с конституционными изменениями. Хотя изначально были разные сценарии, о чем свидетельствует недавний слив доклада генерала Чернова. Честно говоря, для меня понятия Россия и парламентская республика с демократизацией политической системы – понятия несовместимые. Для Москвы это чревато политическими угрозами. России гораздо проще иметь дело с предсказуемым автократом. Она заинтересована в сохранении авторитарной системы – путь, возможно, и без Лукашенко», – считает Усов.

«Москва с Лукашенко у власти не смирится»







Фото: racyja.com

«Если и будут изменения, то укрепляющие режим. Это будет камуфляж, декорация с целью сбить протест. В таком виде конституционная реформа не нужна никому – ни белорусскому обществу, ни Лукашенко. Он попытается продать ее Кремлю», – сказал Корнеенко.

«Там настаивали на реформе, чтобы ослабить президентскую власть и укрепить свое влияние на политические процессы в Беларуси. Но я сомневаюсь, что этот план будет реализуем. Когда Москва это окончательно осознает, с ее стороны не будет громких заявлений, осуждений. Там тихо начнут операцию по смещению Лукашенко. Они с ним не смирятся, чтобы он не предпринимал, какие бы манипуляции не устраивал», – считает Корнеенко.

«Позиции Лукашенко, чтобы он там себе сейчас не думал, очень шатки», – отметил Корнеенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политолог: Россия заинтересована в сохранении авторитарной системы в Беларуси – пусть и без Лукашенко Позиции Лукашенко, чтобы он там себе сейчас не думал, очень шатки.

В Беларуси продолжают обсуждать, каким может быть содержание Шестого Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое пройдет 11−12 февраля. Будет ли там озвучен проект конституционной реформы?поинтересовался мнением экспертов.Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)в комментарииотметил, что проведения конституционной реформы в ближайшем будущем не ждет.Он отметил, что в последнее время Лукашенко чувствует себя более уверенно, считает, что взял ситуацию под контроль.Политолог подчеркнул: на ВНС могут обсуждаться изменения некоторых элементов Конституции, но речи об ограничении власти Лукашенко не пойдет.Какой будет реакция Москвы, когда она увидит, что Лукашенко отказался от проведения обещанной ей конституционной реформы?Политический деятельв комментарииотметил, что внесения реальных изменений в Конституцию не ждет.Он напомним, что представители руководства России многократно говорили, что конституционная реформа может решить политический кризис в Беларуси.В том числе по этой причине он ожидает, что 2021 год будет годом политической непредсказуемости и турбулентности в Беларуси.