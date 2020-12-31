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Политолог: Россия заинтересована в сохранении авторитарной системы в Беларуси – пусть и без Лукашенко
Источник материала: UDF
Фото: «Московский комсомолец»
В Беларуси продолжают обсуждать, каким может быть содержание Шестого Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое пройдет 11−12 февраля. Будет ли там озвучен проект конституционной реформы?
«Идти на изменение Конституции для Лукашенко не имеет смысла»
Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии
Фото: belsat.eu
«Внести на обсуждение на ВНС проект изменений в Конституцию Лукашенко может. Но утвердить его через такой неконституционный орган как ВНС – нет. Конечно, ему все равно соблюдаются ли нормы Конституции, но если Лукашенко пойдет по такому пути, то это еще больше подорвет его нелегитимный статус», – считает Усов.
Он отметил, что в последнее время Лукашенко чувствует себя более уверенно, считает, что взял ситуацию под контроль.
«Соответственно идти на изменения для него не имеет смысла. Обещания о конституционной реформе были связаны с попыткой манипуляции общественным сознанием, чтобы переключить его с протестов, а также с требованием России. Но сейчас Лукашенко считает, что прежняя поддержка со стороны Москвы ему уже не нужна. Не зря на совещании он заявил, что нечего слушать заграничных советчиков», – сказал Усов.
Политолог подчеркнул: на ВНС могут обсуждаться изменения некоторых элементов Конституции, но речи об ограничении власти Лукашенко не пойдет.
«Для него проще оставить все как есть, не заниматься путанными играми по созданию новых органов и постов, которые ничего ему не дадут кроме головной боли. Поэтому думаю, на ВНС Лукашенко не будет перераспределять свои полномочия и не будет говорить о своем уходе. Основная цель ВНС – усилить его легитимность. Он хочет выглядеть как победитель, власть которого никто не ставит под сомнение», – полагает Усов.
Какой будет реакция Москвы, когда она увидит, что Лукашенко отказался от проведения обещанной ей конституционной реформы?
«Думаю, давление и прессинг продолжатся. Но нужно понимать: основной приоритет России – заставить Минск пойти на углубление интеграции, на стратегические уступки, а это никоим образом не связано напрямую с конституционными изменениями. Хотя изначально были разные сценарии, о чем свидетельствует недавний слив доклада генерала Чернова. Честно говоря, для меня понятия Россия и парламентская республика с демократизацией политической системы – понятия несовместимые. Для Москвы это чревато политическими угрозами. России гораздо проще иметь дело с предсказуемым автократом. Она заинтересована в сохранении авторитарной системы – путь, возможно, и без Лукашенко», – считает Усов.
«Москва с Лукашенко у власти не смирится»
Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии
Фото: racyja.com
«Если и будут изменения, то укрепляющие режим. Это будет камуфляж, декорация с целью сбить протест. В таком виде конституционная реформа не нужна никому – ни белорусскому обществу, ни Лукашенко. Он попытается продать ее Кремлю», – сказал Корнеенко.
Он напомним, что представители руководства России многократно говорили, что конституционная реформа может решить политический кризис в Беларуси.
«Там настаивали на реформе, чтобы ослабить президентскую власть и укрепить свое влияние на политические процессы в Беларуси. Но я сомневаюсь, что этот план будет реализуем. Когда Москва это окончательно осознает, с ее стороны не будет громких заявлений, осуждений. Там тихо начнут операцию по смещению Лукашенко. Они с ним не смирятся, чтобы он не предпринимал, какие бы манипуляции не устраивал», – считает Корнеенко.
В том числе по этой причине он ожидает, что 2021 год будет годом политической непредсказуемости и турбулентности в Беларуси.
«Позиции Лукашенко, чтобы он там себе сейчас не думал, очень шатки», – отметил Корнеенко.
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Политолог: Россия заинтересована в сохранении авторитарной системы в Беларуси – пусть и без Лукашенко
Позиции Лукашенко, чтобы он там себе сейчас не думал, очень шатки.
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