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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Ясность есть лишь в одном - как прежде уже не будет» Поддерживать теперь будут напрямую зависимых, либо лояльных.

Здесь можно выделить два фактора:Во-первых, тактика малых уступок во все стороны продолжается. Это подразумевает расширение пространства для дипломатии, месседж «мы готовы выполнить все требования кроме политических взамен на неучастие в смене власти». Ранее такой же шаг навстречу в другом векторе был сделан с Кондрусевичем, можно ожидать и других шагов.Во-вторых, социальный контракт, похоже, окончательно перестал действовать. Поддержание прежнего уровня жизни для всех любой ценой больше не является главным приоритетом правительства. Таковое поддержание годами обосновывалось внутренне тем, чтобы народ не нарушал свою часть социального контракта - не бунтовал. В 2020 году всё поменялось и окончательно свою часть контракта аннулировала и власть.Поддерживать теперь будут напрямую зависимых, либо лояльных. С одной стороны, это рано или поздно приведёт к скукоживанию контроля государства. С другой стороны, для тех, у кого нет альтернативных работодателей это повод быть ещё лояльнее. Но это не короткий тренд, этот фактор полноценно проявится со временем, если в моменте не будет эскалации через мультипликативный эффект всех факторов давления.Ясность есть лишь в одном - как прежде уже не будет. По сути, экономически сейчас Беларусь выстраивает «нормальные» отношения с Россией, как государство с государством в рамках ЕАЭС, без «поцелуйно-нефтяного» фактора, на условиях России, как монополиста в поставке нефти и газа.Это и есть классическая либеральная программа, но лишь наполовину. Это кнут, пряником должна была стать внутренняя диверсификация и процесс перехода к рыночной экономике. Пока эти процессы будут максимально тормозиться из-за, мягко говоря, неважного бизнес-климата. Но как только политическая ситуация стабилизируется, можно ожидать неплохой рост, если конечно всё работоспособное население к тому моменту не уедет. Но существование в таком режиме при максимальном удержании курса означает что следующий год для белррусской промышленности будет крайне тяжёлым.