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Завтра будет дороже. Как изменится «коммуналка» с 1 января

31.12.2020 13:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Чем сегодня занят среднестатистический белорус? Правильно — подготовкой к празднику. Салаты, бутерброды, подарки, наряды — хлопоты отнимают все время. Но уже завтра утром большие приготовления останутся позади, а мы проснемся в новой, подорожавшей реальности. С 1 января, согласно указу №490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год», подписанному Александром Лукашенко, дорожает практически все (второй этап повышения «коммуналки» намечен на 1 июня). Итак, готовим кошельки и смотрим, исходя из каких тарифов  будут считать жировки в первой половине 2021-го в Минске.

Опираться будем на субсидируемые тарифы — все же большинство получает «льготную» жировку (если верить данным в платежках, сейчас собственник жилья в столице возмещает только порядка 80% от полной суммы, остальное доплачивает государство). Вот как официально позиционируют рост цен: «С 1 января на $4,2 подорожают услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в пределах $5».

А вот как выглядят основные тарифы при сопоставлении их со старыми в таблице.

Наименование услуги Единица измерения Тариф на конец 2020-го (рублей) Тариф с 1 января
2021-го (рублей)
Водоснабжение 1 куб. м 0,8851 1,0445
Водоотведение (канализация) 1 куб. м 0,5651 0,8604
Техническое обслуживание 1 кв. м 0,1187 0,1322
Капитальный ремонт 1 кв. м 0,13 0,18
Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) 1 Гкал 20,6216 20,6216
Обращение с ТКО в домах без мусоропровода 1 куб. м 6,8629 9,2583
Обращение с ТКО в домах с мусоропроводом 8,2141 10,5685
Техническое обслужива­­ние лифта чел. 1,44 1,5
Санитарное содержание вспомогательных
помещений жилого дома		 чел./кв. м не более 0,82 0,88
Техническое обслуживание ЗПУ Согласно договору, но не более 0,93 с квартиры 0,99
Электроэнергия,
потребляемая  на освещение мест
общего пользования и работу оборудования		 чел. не более 0,65 0,71
Электроэнергия,
потребляемая на работу лифта		 чел. 0,72 0,79
Газоснабжение
(без приборов индивидуального учета, при наличии
газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения)Газоснабжение
(в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа)		 чел.1 куб. м 3,370,411 3,870,484

К слову, по газу очень много нюансов — со счетчиками и без, с нагревательными приборами и без них, поэтому свой конкретный случай ищите непосредственно в документе.

АЭС запустили — и что с тарифами на электроэнергию?

Электроэнергия также не будет дешеветь, хотя это и удивительно. Только на днях премьер-министр страны поведал нам, что благодаря запуску первого блока АЭС Беларусь ежедневно экономит порядка $750 000. Совсем не копейки, но тарифы меж тем повышаются. Какие же цифры станут для нас определяющими в 2021 году.

Тариф Единица измерения Конец 2020-го С 1 января 2021-го
Одноставочный (в жилье с элетроплитами) кВт·ч 0,1616 0,1778
Он же, но дифференцированный  по двум временным периодам: минимальных нагрузок (с 22:00 до 17:00)максимальных нагрузок (с 17:00 до 22:00) кВт·ч 0,1131 

0,3232

 0,1245 

0,3556
Он же, но дифференцированный по трем временным периодам:
минимальных нагрузок (с 23:00 до 6.00)
максимальных нагрузок (с 17:00 до 23:00)
остальное время суток		 кВт·ч 0,097 

0,2909

 

0,1131

 0,1067 

0,32

 

0,1245
Одноставочный
(в жилье с газовыми плитами)		 кВт·ч 0,1901 0,2092
Он же, но дифференцированный  по двум временным периодам:
минимальных нагрузок (с 22:00 до 17:00)
максимальных нагрузок (с 17:00 до 22:00)		 кВт·ч 0,1331 

 

0,3802

 0,1464 

 

0,4184
Он же, но дифференцированный по трем временным периодам:минимальных нагрузок (с 23:00 до 6:00)максимальных нагрузок (с 17:00 до 23:00)остальное время суток кВт·ч 0,11410,3422

 

0,1331

 0,12550,3766

 

0,1464

Отапливаться электричеством тоже станет дороже (а в Беларуси уже есть хозяева частных домов, которые выбрали именно такой способ, с многоэтажками все пока сложнее). Одноставочный тариф вырастет с 0,0834 рубля до 0,0894 рубля за 1 кВт∙ч. Если же решено было «считаться» по двум временным периодам, то с 1 января в период минимальных нагрузок 1 кВт·ч будут продавать за 0,0626 рубля (вместо нынешних 0,0584 рубля). В остальное же время суток электроэнергию посчитают по тарифу 0,1162 рубля за 1 кВт·ч (сегодня последний день, когда можно купить энергию за 0,1084 рубля).

А полные тарифы?

Мы же помним, что государство субсидирует часть жировки. Вот как, согласно указу, выглядят полные тарифы.

Завтра будет дороже. Как изменится «коммуналка» с 1 января

 

Завтра будет дороже. Как изменится «коммуналка» с 1 января

 

Завтра будет дороже. Как изменится «коммуналка» с 1 января

 

Впрочем, чтобы никто не переживал, что новая «коммуналка» больно ударит по карману, есть приписка от пресс-службы Александра Лукашенко: «В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности. Например, за январь — октябрь этого года безналичные жилищные субсидии получили почти 20,5 тыс. семей на сумму 1,36 млн рублей. Средняя сумма субсидии на одну семью составила 5,54 рубля в месяц».

 
Теги: Минск
 
 
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Чем сегодня занят среднестатистический белорус? Правильно — подготовкой к празднику. Салаты, бутерброды, подарки, наряды — хлопоты отнимают все время. Но уже...
 
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