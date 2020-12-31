Завтра будет дороже. Как изменится «коммуналка» с 1 января

Источник материала: Onliner

Чем сегодня занят среднестатистический белорус? Правильно — подготовкой к празднику. Салаты, бутерброды, подарки, наряды — хлопоты отнимают все время. Но уже завтра утром большие приготовления останутся позади, а мы проснемся в новой, подорожавшей реальности. С 1 января, согласно указу №490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год», подписанному Александром Лукашенко, дорожает практически все (второй этап повышения «коммуналки» намечен на 1 июня). Итак, готовим кошельки и смотрим, исходя из каких тарифов будут считать жировки в первой половине 2021-го в Минске.

Опираться будем на субсидируемые тарифы — все же большинство получает «льготную» жировку (если верить данным в платежках, сейчас собственник жилья в столице возмещает только порядка 80% от полной суммы, остальное доплачивает государство). Вот как официально позиционируют рост цен: «С 1 января на $4,2 подорожают услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в пределах $5».

А вот как выглядят основные тарифы при сопоставлении их со старыми в таблице.

Наименование услуги Единица измерения Тариф на конец 2020-го (рублей) Тариф с 1 января

2021-го (рублей) Водоснабжение 1 куб. м 0,8851 1,0445 Водоотведение (канализация) 1 куб. м 0,5651 0,8604 Техническое обслуживание 1 кв. м 0,1187 0,1322 Капитальный ремонт 1 кв. м 0,13 0,18 Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) 1 Гкал 20,6216 20,6216 Обращение с ТКО в домах без мусоропровода 1 куб. м 6,8629 9,2583 Обращение с ТКО в домах с мусоропроводом 8,2141 10,5685 Техническое обслужива­­ние лифта чел. 1,44 1,5 Санитарное содержание вспомогательных

помещений жилого дома чел./кв. м не более 0,82 0,88 Техническое обслуживание ЗПУ Согласно договору, но не более 0,93 с квартиры 0,99 Электроэнергия,

потребляемая на освещение мест

общего пользования и работу оборудования чел. не более 0,65 0,71 Электроэнергия,

потребляемая на работу лифта чел. 0,72 0,79 Газоснабжение

(без приборов индивидуального учета, при наличии

газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения)Газоснабжение

(в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа) чел.1 куб. м 3,370,411 3,870,484

К слову, по газу очень много нюансов — со счетчиками и без, с нагревательными приборами и без них, поэтому свой конкретный случай ищите непосредственно в документе .

АЭС запустили — и что с тарифами на электроэнергию?

Электроэнергия также не будет дешеветь, хотя это и удивительно. Только на днях премьер-министр страны поведал нам, что благодаря запуску первого блока АЭС Беларусь ежедневно экономит порядка $750 000. Совсем не копейки, но тарифы меж тем повышаются. Какие же цифры станут для нас определяющими в 2021 году.

Тариф Единица измерения Конец 2020-го С 1 января 2021-го Одноставочный (в жилье с элетроплитами) кВт·ч 0,1616 0,1778 Он же, но дифференцированный по двум временным периодам: минимальных нагрузок (с 22:00 до 17:00)максимальных нагрузок (с 17:00 до 22:00) кВт·ч 0,1131 0,3232 0,1245 0,3556 Он же, но дифференцированный по трем временным периодам:

минимальных нагрузок (с 23:00 до 6.00)

максимальных нагрузок (с 17:00 до 23:00)

остальное время суток кВт·ч 0,097 0,2909 0,1131 0,1067 0,32 0,1245 Одноставочный

(в жилье с газовыми плитами) кВт·ч 0,1901 0,2092 Он же, но дифференцированный по двум временным периодам:

минимальных нагрузок (с 22:00 до 17:00)

максимальных нагрузок (с 17:00 до 22:00) кВт·ч 0,1331 0,3802 0,1464 0,4184 Он же, но дифференцированный по трем временным периодам:минимальных нагрузок (с 23:00 до 6:00)максимальных нагрузок (с 17:00 до 23:00)остальное время суток кВт·ч 0,11410,3422 0,1331 0,12550,3766 0,1464

Отапливаться электричеством тоже станет дороже (а в Беларуси уже есть хозяева частных домов, которые выбрали именно такой способ, с многоэтажками все пока сложнее). Одноставочный тариф вырастет с 0,0834 рубля до 0,0894 рубля за 1 кВт∙ч. Если же решено было «считаться» по двум временным периодам, то с 1 января в период минимальных нагрузок 1 кВт·ч будут продавать за 0,0626 рубля (вместо нынешних 0,0584 рубля). В остальное же время суток электроэнергию посчитают по тарифу 0,1162 рубля за 1 кВт·ч (сегодня последний день, когда можно купить энергию за 0,1084 рубля).

А полные тарифы?

Мы же помним, что государство субсидирует часть жировки. Вот как, согласно указу, выглядят полные тарифы.













Впрочем, чтобы никто не переживал, что новая «коммуналка» больно ударит по карману, есть приписка от пресс-службы Александра Лукашенко: «В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности. Например, за январь — октябрь этого года безналичные жилищные субсидии получили почти 20,5 тыс. семей на сумму 1,36 млн рублей. Средняя сумма субсидии на одну семью составила 5,54 рубля в месяц».