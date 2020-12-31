Официально: базовая величина — 29 рублей. Как будем платить пошлины и штрафы в следующем году (обновлено)

Есть традиция: с Нового года в стране вырастает госпошлина, а вместе с госпошлиной растут штрафы за нарушение правил дорожного движения, госпошлины и все те траты, которые напрямую зависят от размера базовой величины. Сегодня официально объявили о том, что базовая величина в Беларуси с 1 января 2021 года увеличивается до 29 рублей. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 30 декабря 2020 года №783.
Напомним, сейчас базовая величина составляет 27 рублей. Таким образом, она будет увеличена на 2 рубля.
Регистрация транспорта
Тип транспортного средства
Услуга
Оплата
2020
2021
Автомобили
Регистрационные знаки
2 б. в.
54 рубля
58 рублей
Свидетельство о регистрации
1 б. в.
27 рублей
29 рублей
Прицепы
Регистрационные знаки
1 б. в.
27 рублей
29 рублей
Свидетельство о регистрации
1 б. в.
27 рублей
29 рублей
Мотоциклы
Регистрационные знаки
1 б. в.
27 рублей
29 рублей
Свидетельство о регистрации
1 б. в.
27 рублей
29 рублей
«Транзиты»
Регистрационные знаки
1 б. в.
27 рублей
29 рублей
Штрафы
Статья 18.13 КоАП «Превышение скорости движения»
Превышение установленной скорости
Размер штрафа
2020
2021
Нарушение, зафиксированное сотрудником ГАИ
от 10 до 20 км/ч
до 1 б. в.
до 27 рублей
до 29 рублей
от 20 до 30 км/ч
от 1 до 3 б. в.
от 27 до 81 рубля
от 29 до 87 рублей
свыше 30 км/ч
от 3 до 10 б. в.
от 81 до 270 рублей
от 87 до 290 рублей
ч. 4 ст. 18.13 КоАП (нарушения, совершенные повторно)
от 5 до 15 б. в. (или лишение в/у)
от 135 до 405 рублей
от 145 до 435 рублей
Нарушение, зафиксированное камерой скорости
от 10 до 20 км/ч
0,5 б. в.
13 рублей 50 копеек
14 рублей 50 копеек
от 20 до 30 км/ч
2 б. в.
54 рубля
58 рублей
от 30 до 40 км/ч
4 б. в.
108 рублей
116 рублей
свыше 40 км/ч
6 б. в.
162 рубля
174 рубля
Часть 5 статьи 18.12КоАП «Управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке»
Размер штрафа
2020
2021
От 1 до 3 б. в. (или предупреждение)
от 27 до 81 рубля
от 29 до 87 рублей
Статья 18.16 КоАП «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения»
Размер штрафа
2020
2021
От 50 до 100 б. в. (с лишением в/у)
от 1350 до 2700 рублей
от 1450 до 2900 рублей
Прочие налоги
Громкая новость последнего времени — возможное внедрение сбора за пересечение границы на автомобиле. Для тех, кто пропустил: областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, госграницы Беларуси в пунктах пропуска в размере не более 3 базовых величин.