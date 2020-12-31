Официально: базовая величина — 29 рублей. Как будем платить пошлины и штрафы в следующем году (обновлено)

Источник материала: Onliner Есть традиция: с Нового года в стране вырастает госпошлина, а вместе с госпошлиной растут штрафы за нарушение правил дорожного движения, госпошлины и все те траты, которые напрямую зависят от размера базовой величины. Сегодня официально объявили о том, что базовая величина в Беларуси с 1 января 2021 года увеличивается до 29 рублей. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 30 декабря 2020 года №783.

Напомним, сейчас базовая величина составляет 27 рублей. Таким образом, она будет увеличена на 2 рубля.

Регистрация транспорта

Тип транспортного средства Услуга Оплата 2020 2021 Автомобили Регистрационные знаки 2 б. в. 54 рубля 58 рублей Свидетельство о регистрации 1 б. в. 27 рублей 29 рублей Прицепы Регистрационные знаки 1 б. в. 27 рублей 29 рублей Свидетельство о регистрации 1 б. в. 27 рублей 29 рублей Мотоциклы Регистрационные знаки 1 б. в. 27 рублей 29 рублей Свидетельство о регистрации 1 б. в. 27 рублей 29 рублей «Транзиты» Регистрационные знаки 1 б. в. 27 рублей 29 рублей

Штрафы

Статья 18.13 КоАП «Превышение скорости движения»

Превышение установленной скорости Размер штрафа 2020 2021 Нарушение, зафиксированное сотрудником ГАИ от 10 до 20 км/ч до 1 б. в. до 27 рублей до 29 рублей от 20 до 30 км/ч от 1 до 3 б. в. от 27 до 81 рубля от 29 до 87 рублей свыше 30 км/ч от 3 до 10 б. в. от 81 до 270 рублей от 87 до 290 рублей ч. 4 ст. 18.13 КоАП (нарушения, совершенные повторно) от 5 до 15 б. в. (или лишение в/у) от 135 до 405 рублей от 145 до 435 рублей Нарушение, зафиксированное камерой скорости от 10 до 20 км/ч 0,5 б. в. 13 рублей 50 копеек 14 рублей 50 копеек от 20 до 30 км/ч 2 б. в. 54 рубля 58 рублей от 30 до 40 км/ч 4 б. в. 108 рублей 116 рублей свыше 40 км/ч 6 б. в. 162 рубля 174 рубля

Часть 5 статьи 18.12 КоАП «Управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке»

Размер штрафа 2020 2021 От 1 до 3 б. в. (или предупреждение) от 27 до 81 рубля от 29 до 87 рублей

Статья 18.16 КоАП «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения»

Размер штрафа 2020 2021 От 50 до 100 б. в. (с лишением в/у) от 1350 до 2700 рублей от 1450 до 2900 рублей

Прочие налоги

Громкая новость последнего времени — возможное внедрение сбора за пересечение границы на автомобиле. Для тех, кто пропустил: областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, госграницы Беларуси в пунктах пропуска в размере не более 3 базовых величин.

Размер сбора 2020 2021 Не более 3 б. в. Не более 81 рубля Не более 87 рублей

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