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Базовая величина с 1 января увеличивается до 29 рублей
Источник материала: Onliner
Базовая величина в Беларуси с 1 января 2021 года увеличивается до 29 рублей. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 30 декабря 2020 года №783,
Напомним, сейчас базовая величина составляет 27 рублей. Таким образом, она будет увеличена на 2 рубля.
От базовой величины зависят размеры некоторых налогов и сборов, штрафов, пособий, стипендий, других выплат, в том числе пособий по безработице.
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Базовая величина в Беларуси с 1 января 2021 года увеличивается до 29 рублей. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 30 декабря 2020 года №783, сообщает...
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