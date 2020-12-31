Базовая величина с 1 января увеличивается до 29 рублей

Источник материала: Onliner

Базовая величина в Беларуси с 1 января 2021 года увеличивается до 29 рублей. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 30 декабря 2020 года №783, сообщает БЕЛТА.

Напомним, сейчас базовая величина составляет 27 рублей. Таким образом, она будет увеличена на 2 рубля.

От базовой величины зависят размеры некоторых налогов и сборов, штрафов, пособий, стипендий, других выплат, в том числе пособий по безработице.