В лесу под Минском обнаружили тело 21-летнего парня

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По имеющейся информации, 6 декабря 2020 года в лесу вблизи ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований „Сосны“», возле Прилесья и жилого района Сосны, было обнаружено тело 21-летнего парня. Следователи выясняют обстоятельства. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.





Известно, что молодой человек был одет в синие джинсы с желтым ремнем, белые кроссовки и носки, байку серого цвета с логотипом Nike.

По факту смерти Минским районным отделом СК проводится проверка. Для установления обстоятельств произошедшего разыскиваются очевидцы. Тех, кто располагает сведениями о случившемся, просят сообщить об этом по телефонам: (8 017) 302-53-17, 8 029 698-97-39.