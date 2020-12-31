Водитель Toyota Camry обсигналил соседа и умчался на красный (видео)

Источник материала: Onliner

Пользователь нашего форума с ником 2871093 рассказал о случае, очевидцем которого стал 30 декабря на пересечении улиц Матусевича и Лещинского в Минске. «Такое я вижу впервые», — отметил автор видео.

Внимание на автомобиль Toyota Camry в крайней правой полосе: водитель стал перестраиваться влево, в то же время там ехал Ford. Легкое замешательство, а затем резкие движения.

— «Беспредельщик» на старой Toyota Camry: еще и сигналил водителю Ford, потому что тот остановился на красный. Притом что поворот направо здесь разрешен только из крайней правой полосы, — отметил наш читатель.

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