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Быть трезвым: Лукашенко рассказал, как встретит Новый год
31.12.2020 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что собирается встретить Новый год без алкоголя.
© Sputnik / Алексей Никольский
Глава государства 31 декабря посетил Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, где ответил на вопросы врачей, в том числе о планах на новогоднюю ночь.
"Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют, хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым", – цитирует
Он также подчеркнул, что дастся это легко, так как он человек непьющий.
По словам главы государства, в последнее время он нормально не спал, и, если получится, планирует посмотреть по ТВ свое новогоднее обращение, которое записывалось в текущем году необычном формате.
"Если выдержу эти несколько суток, то посмотрю собственное обращение к белорусскому народу", – сказал Лукашенко.
Желание
Поделился глава государства и желанием, которое у него есть на Новый год.
"Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал "спасибо" за то, что мы сделали за этот период времени", – сказал он.
По словам президента, власти страны сделали немало – построили первое суверенное и независимое государство.
"Пройдет время – будем говорить детям и внукам: "Смотрите, мы это сделали". То есть мы планку подняли довольно высоко, так что вам придется прыгнуть", – подчеркнул Лукашенко.
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По словам главы государства, он планирует посмотреть по ТВ новогоднее послание, которое записывалось в необычном формате.
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