Быть трезвым: Лукашенко рассказал, как встретит Новый год

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что собирается встретить Новый год без алкоголя.

Глава государства 31 декабря посетил Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, где ответил на вопросы врачей, в том числе о планах на новогоднюю ночь.

"Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют, хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым", – цитирует БелТА слова Лукашенко.

Он также подчеркнул, что дастся это легко, так как он человек непьющий.

По словам главы государства, в последнее время он нормально не спал, и, если получится, планирует посмотреть по ТВ свое новогоднее обращение, которое записывалось в текущем году необычном формате.

"Если выдержу эти несколько суток, то посмотрю собственное обращение к белорусскому народу", – сказал Лукашенко.

Желание

Поделился глава государства и желанием, которое у него есть на Новый год.

"Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал "спасибо" за то, что мы сделали за этот период времени", – сказал он.

По словам президента, власти страны сделали немало – построили первое суверенное и независимое государство.

"Пройдет время – будем говорить детям и внукам: "Смотрите, мы это сделали". То есть мы планку подняли довольно высоко, так что вам придется прыгнуть", – подчеркнул Лукашенко.