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Быть трезвым: Лукашенко рассказал, как встретит Новый год

31.12.2020 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что собирается встретить Новый год без алкоголя.

© Sputnik / Алексей Никольский
Путин одним из первых поздравил Лукашенко с Новым годом

Глава государства 31 декабря посетил Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, где ответил на вопросы врачей, в том числе о планах на новогоднюю ночь.

"Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют, хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым", – цитирует БелТА слова Лукашенко.

Он также подчеркнул, что дастся это легко, так как он человек непьющий.

По словам главы государства, в последнее время он нормально не спал, и, если получится, планирует посмотреть по ТВ свое новогоднее обращение, которое записывалось в текущем году необычном формате.

"Если выдержу эти несколько суток, то посмотрю собственное обращение к белорусскому народу", – сказал Лукашенко.

Желание

Поделился глава государства и желанием, которое у него есть на Новый год.

"Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал "спасибо" за то, что мы сделали за этот период времени", – сказал он.

По словам президента, власти страны сделали немало – построили первое суверенное и независимое государство.

"Пройдет время – будем говорить детям и внукам: "Смотрите, мы это сделали". То есть мы планку подняли довольно высоко, так что вам придется прыгнуть", – подчеркнул Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам главы государства, он планирует посмотреть по ТВ новогоднее послание, которое записывалось в необычном формате.
 
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