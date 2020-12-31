Лукашенко посетил РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

Около половины впервые заболевших раком пациентов Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии — это дети раннего возраста и первых четырех лет жизни, сообщила Александру Лукашенко директор РНПЦ Анжелика Солнцева в ходе его визита в медучреждение 31 декабря.



Фото: president.gov.by

Она пояснила, что среди причин заболеваемость есть и генетическая поломка. «Но генетика без влияния факторов внешней среды может не проявиться так рано», — цитирует Солнцеву пресс-служба Лукашенко.

«Среднегодовой прирост у нас идет точно такой, как в европейских странах — менее 1%. Ежегодный прирост — 0,76%», — рассказала глава центра о динамике онкологической заболеваемости детей в Беларуси.

Она доложила о работе РНПЦ и перспективах его развития, рассказала об имеющейся материальной базе и структуре учреждения.

Лукашенко также интересовался научной работой в РНПЦ. По словам Солнцевой, по этому направлению есть значимые достижения. «Есть чем гордиться. Созданы высокотехнологичные методы лечения. Например, специальная вакцина для лечения пациентов с некоторыми онкологическими заболеваниями. Для тех пациентов, которые резистентны к обычной проводимой терапии. Успехи очень хорошие», — сказала она.

Тем не менее, для дальнейшего развития и достижения больших успехов в лечении пациентов необходимы совершенствование материальной базы РНПЦ, обновление инженерных коммуникаций, подчеркнула глава центра. Лукашенко отметил, что надо определиться, что необходимо сделать.

Лукашенко ознакомился с организацией медпомощи детям с онкологическими заболеваниями. В лаборатории генетических биотехнологий ему рассказали об особенностях проводимых здесь исследований. Лаборатория создавалась на месте старого бассейна за счет спонсорской помощи «Белагропромбанка». Открыли ее в июне 2019 года. Стоимость подобных лабораторий с базовым оборудованием — 1 млн евро. Здесь в том числе занимаются CAR-T-терапией — лечением опухоли с помощью собственных модифицированных клеток. Отмечается, что себестоимость такого метода составляет 5 тысяч долларов, но если бы медики использовали зарубежные реагенты и технологии, цена выросла бы до 200 тысяч долларов.