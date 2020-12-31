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Как долго Беларусь будет оставаться островком нестабильности
Источник материала: Навiны
В 2021 году Беларусь продолжит жить в условиях острого политического кризиса, поскольку причины, которые к нему привели, пока не только не устранены, но и обостряются.
«Кризис нам обеспечен»
Такое мнение в комментарии для БелаПАН высказал эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.
«Я ожидаю обострения политического конфликта, потому что мы наблюдаем две противоположные тенденции. Одна — это то, что общество проснулось, политизировалось, почувствовало вкус свободы и хочет перемен. Вторая тенденция — власть абсолютно не хочет слушать общество и делает шаги по усилению жесткости авторитарного режима», — отметил аналитик.
«Мы сегодня имеем (и вступаем с этим в следующий год) ситуацию, когда авторитарный режим становится более жестким, чем был до начала избирательной кампании 2020 года. Существование двух этих противоположных тенденций означает обострение конфликта», — добавил он.
Прогнозировать возможность развязки сложной политической ситуации в стране Карбалевич не стал. По его словам, 2020 год показал «очень много неожиданного, на что никто не рассчитывал и чего никто не прогнозировал».
Сейчас Беларусь находится в ситуации неопределенности, и такая ситуация, считает эксперт, сохранится и в следующем году.
«Что может стать неким триггером для новой волны протеста, тяжело сказать. Это может быть и экономика, и какая-то жестокость или другие ошибки со стороны власти», — предположил эксперт.
Он также обратил внимание на «неясную роль»
«Если исходить из той повестки дня, которую Лукашенко определил 28 декабря (
Другое дело, добавил он, если на ВНС будут вынесены вопросы, касающиеся Конституции, если Лукашенко «попытается придать собранию некий конституционный статус или сделать основным органом власти,
На вопрос, может ли внутриполитический кризис затянуться на несколько лет, он ответил: «В истории общества может быть всё, поэтому твердо и однозначно говорить, что этого не может быть или что это будет обязательно, я бы не стал».
«Могу лишь прогнозировать, что ситуация политического кризиса останется довольно длительное время вне зависимости от того, задушит ли Лукашенко протест, укрепит ли свой режим, либо режим будет свергнут и начнутся демократические перемены. Это ведь тоже элемент кризиса, — подчеркнул Карбалевич. — Поэтому кризис нам обеспечен, Беларусь останется островком нестабильности, останется на достаточно долгое время “больным человеком” Европы и постсоветского пространства».
«Это интересная ситуация, поскольку до сих пор Беларусь как раз была островком безопасности, а теперь всё наоборот, — заметил эксперт. — Это плата за четверть столетия стабильности. Главной причиной нынешней нестабильности является фигура самого Лукашенко».
Россия и Запад ждут от Лукашенко политической динамики
Иной прогноз — у директора института «Палiтычная сфера» Андрея Казакевича. Он ожидает, что в следующем году Беларусь должна преодолеть политический кризис, поскольку из-за него «все несут серьезные издержки — и внутри страны, и вовне».
«Очевидно, что и общество, и Россия, и Запад так или иначе будут подталкивать власти к тому, чтобы решить политический кризис в ту или иную сторону, — считает эксперт. — Каким образом это будет происходить, сложно прогнозировать. Но так или иначе нас ждет референдум по Конституции, я думаю, что этот план все же будет выполнен. Соответственно — как минимум одна крупная политическая кампания может быть».
«Вместе с референдумом могут пройти и выборы: если по сценарию властей — то выборы в парламент, если по сценарию альтернативных политических сил — то могут быть и выборы президента, — прогнозирует Казакевич. — Хотя понятно, что действующая власть будет сопротивляться такому сценарию. Но как минимум одна крупная кампания нас ожидает. Будем надеяться, что это само по себе позволит политический кризис каким-то образом решить — через поиск какого-то компромисса».
По мнению Казакевича, Лукашенко «для себя уже давно выбросил» сценарий с проведением конституционной реформы и хотел бы его избежать — «вопрос в том, насколько он может себе позволить это сделать».
«С одной стороны, конституционная реформа все последние месяцы продвигалась на повестку,
Подобных шагов, добавил он, от Лукашенко ждут и на Западе, поскольку «это была бы демонстрация хоть какой-то политической динамики, хотя большинство стран — за новые выборы». Кроме того, какая-то часть общества «поверила бы, что конституционная реформа может быть решением политического кризиса, успокоилась бы, даже включилась бы в этот процесс», отметил Казакевич.
Реакция общества на конституционную реформу, по его мнению, будет зависеть от деталей — в первую очередь от того, «что конкретно будет предлагаться на референдум», а также от того, «будет ли объявлена какая-то траектория транзита власти».
«Например, Лукашенко может сказать, что уходит с поста президента, будет занимать какую-то другую должность, — предположил Казакевич. — А значит [в качестве президента] вводится новая политическая фигура. Это может изменить политический расклад внутри страны, особенно если это будет не совсем одиозная фигура, не запятнанная репрессиями последних месяцев. Или просто он объявляет: выборы президента проводим в 2022 году».
«Реакция общества будет сильно зависеть от того, какие будут детали этой конституционной реформы, — считает эксперт. — Если будут предусмотрены какие-то глубокие изменения, то для определенной части населения это станет некой надеждой на прекращение политического кризиса. Если изменения будут формальные, не меняющие по сути политическую систему в Беларуси, то здесь гораздо большая вероятность того, что кризисные тенденции, которые мы имеем сейчас, сохранятся. Люди не успокоятся, можно будет ожидать роста протестных настроений и различных других проявлений политического недовольства».
По мнению Казакевича, если в Администрации президента и принято решение о сценарии по изменению политического ландшафта страны в 2021 году, то «не до конца», поскольку во власти «колеблются по этому вопросу».
Представителям действующей власти, считает он, «внутренне хотелось бы сохранить статус-кво — просто подавить протест, чтобы все продолжалось, как было, без изменения политической системы и с Лукашенко на следующие пять лет».
«Но есть фактор экономического кризиса, давления со стороны России, Запада, есть большая неустойчивая социальная ситуация, высокий уровень протестных настроений, — подчеркнул Казакевич. — Это все принуждает к тому, чтобы отвечать на вызовы все же проведением неких изменений, которые можно было бы рассматривать как транзит власти или как не чисто силовое, но политическое решение кризиса».
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Белорусские аналитики — о возможностях разрешения внутриполитического кризиса в 2021 году.
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