Руководителям «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой и Сергею Ольшевскому предъявили обвинения

Основательнице учреждения «Пресс-клуб» Юлии Слуцкой 31 декабря предъявлено обвинение, сообщил БелаПАН адвокат Антон Гашинский.





Слуцкую обвиняют по части 2 статьи 243 УК РБ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По словам адвоката, она останется под стражей до 23 февраля.

Как представитель адвокатского бюро, которое защищает четырех задержанных сотрудников «Пресс-клуба», Гашинский также сообщил, что директору учреждения Сергею Ольшевскому предъявлено обвинение по части 6 статьи 16 (соучастие в преступлении) в совершении преступления по части 2 статьи 243-й.

Утром 31 декабря в суде Партизанского района Минска состоялось рассмотрение жалобы защиты Слуцкой на ее задержание. «Жалобу суд рассмотрел и отказал. Будем обжаловать», — констатировал Гашинский.

Он отметил, что по другим задержанным сотрудникам «Пресс-клуба» пока информации нет.

«Пресс-клуб» создан как площадка для профессионального развития медиасообщества. Своей миссией организация называет «сохранение профессии журналиста в условиях падения ее авторитета и экономической привлекательности до того момента, когда станет возможной социально-политическая, экономическая трансформация Беларуси».

22 декабря в офисе «Пресс-клуба» и дома у ряда его сотрудников прошли обыски и осмотры. После этого были задержаны шесть человек: основательница учреждения Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий, сын Юлии Слуцкой, а также Ксения Луцкина — экс-сотрудница Белтелерадиокомпании, связанная с проектом «альтернативного телевидения» на YouTube, отношение к которому имела Академия «Пресс-клуба».

Пресс-служба КГК сообщила о проведении проверки «по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».

28 декабря уголовное дело в отношении сотрудников «Пресс-клуба» передано в Следственный комитет. Юлию Слуцкую подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК), Шарко, Ольшевского, Якупова, Слуцкого, Луцкину — в соучастии (ч. 6 ст. 16 УК) в совершении преступления по ч. 2 ст. 243 УК.