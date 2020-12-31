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Основательнице "Пресс-клуба" Юлии Слуцкой предъявили обвинение
Источник материала: Партизан
Основательнице "Пресс-клуба" Юлии Слуцкой предъявили обвинение по части 2 статьи 243 — уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере. Об этом в Фейсбуке написала ее дочь Александра.
Юлия Слуцкая останется под стражей минимум до 22 февраля.
Адвокаты заявили ходатайство о компенсации родственниками причиненного ущерба.
Сотрудников "Пресс-клуба" Юлию Слуцкую, Сергея Ольшевского, Аллу Шарко, Сергея Якупова, Петра Слуцкого задержали 22 декабря. В их квартирах и в офисе прошли обыски. Дело инициировал Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, сейчас им занимается Следственный комитет.
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Основательнице "Пресс-клуба" Юлии Слуцкой предъявили обвинение по части 2 статьи 243 — уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере. Об этом в...
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