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Основательнице "Пресс-клуба" Юлии Слуцкой предъявили обвинение

31.12.2020 14:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основательнице "Пресс-клуба" Юлии Слуцкой предъявили обвинение по части 2 статьи 243 — уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере. Об этом в Фейсбуке написала ее дочь Александра.





Юлия Слуцкая останется под стражей минимум до 22 февраля.

Адвокаты заявили ходатайство о компенсации родственниками причиненного ущерба.

Сотрудников "Пресс-клуба" Юлию Слуцкую, Сергея Ольшевского, Аллу Шарко, Сергея Якупова, Петра Слуцкого задержали 22 декабря. В их квартирах и в офисе прошли обыски. Дело инициировал Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, сейчас им занимается Следственный комитет.
 
 
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Основательнице "Пресс-клуба" Юлии Слуцкой предъявили обвинение по части 2 статьи 243 — уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере. Об этом в...
 
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