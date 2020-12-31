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Лукашенко передумал менять Конституцию. Путину остается только утереться

31.12.2020 14:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко передумал менять Конституцию. Путину остается только утереться
Фото: president.gov.by
Белорусский правитель заявил, что на Всебелорусском собрании Конституцию менять не будут.

«Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет», - заявил Александр Лукашенко 31 декабря, общаясь с представителями трудового коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии и работниками СМИ.


«Справимся с экономикой - никакие протесты нам не страшны. Походят, походят, как сейчас, если походят. Не перейдут красную черту - будут ходить. Перейдут - получат. Должен быть закон и порядок», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.


«Все мы это переживем. Надо, чтобы была экономика», - уверен он.


Как писал UDF.BY, предполагается, что Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11-12 февраля. Избрание «делегатов» на него идет полных ходом. Списки лояльных уже составлены. Инакомыслящие на этот хурал допущены не будут. В связи с чем проведение этого форума просто теряет смысл. И политический кризис в Беларуси продолжится.

Ранее Лукашенко обещал провести в Беларуси конституционную реформу. В частности, такое обещание он дал президенту России Владимиру Путину в августе, когда вся Беларусь полыхала уличными протестами после сфальсифицированных президентских выборов

Но, как видим, выполнять свое обещание белорусский правитель не намерен...
 
Теги: Минск
 
 
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«Справимся с экономикой - никакие протесты нам не страшны», - заявил политик.
 
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