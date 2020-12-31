Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет», - заявил Александр Лукашенко 31 декабря, общаясь с представителями трудового коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии и работниками СМИ.

«Справимся с экономикой - никакие протесты нам не страшны. Походят, походят, как сейчас, если походят. Не перейдут красную черту - будут ходить. Перейдут - получат. Должен быть закон и порядок», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Все мы это переживем. Надо, чтобы была экономика», - уверен он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко передумал менять Конституцию. Путину остается только утереться «Справимся с экономикой - никакие протесты нам не страшны», - заявил политик.