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Рецепты блюд на Новый год в мультиварке

31.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Рецепты блюд на Новый год в мультиварке

  • 31.12.2020, 14:02
Рецепты блюд на Новый год в мультиварке

От салатов и горячих блюд до десертов.

Если вдруг вы не успеваете с мясными блюдами на Новый год или совсем не осталось времени на праздничные десерты, то можно воспользоваться мультиваркой, при ее наличии.

Ниже собраны 5 рецептов для новогоднего стола, пишет segodnya.ua.

Салат "Новогодний"


Фото: Іnstagram.com/yana.multivarka

Ингредиенты

4 шт. – картофель

2 шт. – морковь

по 1 шт. – огурец соленый, огурец свежий

180 г – ветчина

5 ст. л. – зеленый горошек

соль – по вкусу

майонез для заправки

Способ приготовления

Отварить в мультиварке на пару неочищенные картофель и морковь.

Остудить. Очистить. Все продукты порезать кубиками.

Добавить горошек. Перемешать.

Посолить по вкусу. Заправить майонезом.

Куриные грудки с овощами


Фото: Іnstagram.com/kudriash_povarenok

Ингредиенты

2 шт. – грудки

2 шт. – помидор

1 шт. – луковица

50 г – сыр

соль, перец, специи по вкусу

свежая зелень для украшения

Способ приготовления

В грудках сделать надрезы, поперчить, посолить, добавить специи.

Лук нарезать полукольцами. Помидоры – слайсами.

В прорези грудки добавить помидоры, сыр и лук.

Установить режим выпечки. Чашу мультиварки смазать маслом.

Готовую курицу украсить зеленью.

Запеченное филе семги со сливками


Фото: Іnstagram.com/alenaleonidova

Ингредиенты

филе семги (в зависимости от количества гостей)

200 мл – сливки 10%

желток яйца

зелень

цедра лимона

соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления

Рыбу посолить, поперчить, добавить специи за пару часов до приготовления.

Сливки и желток смешивать, добавить соль, нарубленную зелень, цедру лимона.

Залить филе соусом.

Выпекать 20 минут при температуре 200 градусов.

Картофель "Деликато"


Фото: Іnstagram.com/yana.multivarka

Ингредиенты

700 г – картофель

1 шт. – лук

1 ч. л – сушеный укроп

35 г – сыр

20 г – сливочное масло

в тарелку – зелень петрушки

Соус

1/2 ст. – вода

1/2 ч. л. – соль

1 ст. л. – кетчуп

Способ приготовления

В чашу мультиварки положить кусочки сливочного масла.

Лук порезать на кольца шириной 3 мм.

Картофель порезать на ломтики шириной 6-8 мм.

Выложить ломтики в чашу по кругу. Положить кольца лука между ломтиками картофеля.

Половину сыра порезать на кусочки, а остальную натереть. Кусочки сыра положить между ломтиками картофеля. Посыпать сухим укропом.

Приготовить соус, смешав все ингредиенты. Вылить в чашу.

Сверху посыпать тертым сыром. Готовить на программе "Экспресс".

Затем переставить чашу под крышку-гриль и запечь верхнюю корочку 10 минут при 175 градусов.

Украсить зеленью.

"Медовик" в мультиварке


Фото: Іnstagram.com/receptiki_v_multivarke

Для теста

350 г – мука

5 шт. – яйца

140 г – сахар

5 ст. л – мед

1 ч. л – разрыхлитель

1 ст. л – сливочное масло

корица и соль по вкусу

Для крема

250 г – сливочное масло

200 г – вареное сгущенное молоко

400 г – сгущенное молоко

Для украшения

2 ст. л – сахар

200 мл – сливки 10%

1 ч. л – какао-порошок

Способ приготовления

В просеянную муку добавить разрыхлитель, соль, щепотку корицы. Взбить яйца с сахаром (должна получиться пышная масса). Ввести мед. Так же взбивая, вводить понемногу муку.

Переложить тесто в смазанную маслом чашу мультиварки. Выбрать программу "Выпечка". Выпекаем 1,5 часа.

Взбить сливочное масло, добавить вареное сгущенное молоко, все взбить. Добавить сгущенное молоко и какао, снова взбить.

Остывший бисквит разрезать на 5-6 коржей. Коржи смазать кремом, поставить в холодильник на 20 минут.

Взбить до устойчивой пены сливки с сахаром и украсить торт. Сверху посыпать какао.

Убрать в холодильник еще на 1 час.

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