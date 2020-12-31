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Тадеуш Кондрусевич проведет службу в Кафедральном костеле 3 января

31.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Тадеуш Кондрусевич проведет службу в Кафедральном костеле 3 января

  • 31.12.2020, 13:51
Тадеуш Кондрусевич проведет службу в Кафедральном костеле 3 января
Тадеуш Кондрусевич
Фото: catholic.by

В этот день ему исполнится 75.

3 января главе Католической церкви Беларуси Тадеушу Кондрусевичу исполнится 75 лет, сообщает сайт catholic.by.

Празднование юбилея переносится на более позднее время, но в этот день Тадеуш Кондрусевич проведет службы в минском Архикафедральном соборе Девы Марии — в 11.30 и 13.00.

— Сардэчна запрашаю на гэтыя набажэнствы вернікаў. Тых, хто не зможа, прашу аб малітве ў сваіх касцёлах і дамах, — сказано в обращении митрополита к верующим.

Напомним, 24 декабря Тадеуш Кондрусевич наконец смог вернуться в Беларусь после четырех месяцев изгнания. В тот же вечер он провел праздничные службы накануне Рождества.

Еще в изгнании митрополит написал прошение об отставке, сославшись как раз на грядущий юбилей.

— … 3 января 2021 года мне исполнится 75 лет. Я официально ухожу в отставку и должен уйти на пенсию. Я уже написал прошение об отставке и вскоре перешлю его нунцию, — сообщил архиепископ в начале декабря.

На замечание, что понтифик может продлить срок его служения, Кондрусевич сказал:

— Не знаю. Все зависит от святого отца.

Согласно Кодексу канонического права Римско-католического костела, диоцезиальному епископу, которому исполнилось 75 лет, «предлагается подать прошение об отставке от должности верховному понтифику, который, рассмотрев все обстоятельства, примет свое решение».

Пришел ли ответ на прошение митрополита, пока неизвестно.

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