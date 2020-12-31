Источник материала: Хартия'97

«Может, сделать как Ельцин: устал, ухожу» 3 Дмитрий Зотиков

31.12.2020, 13:49

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Простите, граждане за все.

В ожидании команды "Мотор" президент стоял напротив белого экрана, вместо которого потом телевизионщики разместят картинку Кремля и падающий пушистый снег, и думал:

"Всюду, всюду обман. И кто только придумал этот дурацкий костюм похоронного агента? Жмет, жмет в подмышках. Вот можно же снять в прямом эфире за пять минут до Нового Года на Красной пощади. И сказать не по телесуфлеру все, что я на самом деле думаю. А что я на самом деле думаю? Даже страшно думать об этом.

Ну, лохи. Ну, целый год пудрил мозги всей стране. Так и не надо быть лохами. Надо включать голову и думать. Ведь верят в любую чушь. Завтра скажу, что земля плоская - поверят. Скажу, что у Пескова три ноги - поверят. Песков и сам им все это скажет. Может, сделать как Ельцин. Устал, мол. Ухожу. Простите, граждане за все. За "Курск", за "Норд-Ост", за Донбасс... За то, что с пенсиями н...л. И с ковидом всех кинул, а сам в бункер.

Но нельзя. Сразу сожрут. Меня сожрут, семью разорят, кооператив "Озеро" на кол посадят. Пескову рот зашьют. Впрочем, этого не жалко. Рогулдину арфу на голову наденут. Сечина в нефти утопят. Золотову дубинку в зад засунут. Этого тоже не жалко. Кудрину счеты. Миллеру трубу от Северного потока-2. Чубайсу... Этот выкрутится. А вот с Соловьевым смешно может получиться. Все дерьмо, что он годами выдавал обратно засунут".

Тут раздалась команда "Мотор", президент подобрался, улыбнулся и сказал:

"Дорогие россияне. Этот год был трудным. Но мы его пережили. Благодаря вашим усилиям, вашему героическому труду. Только вместе, идя рука об руку мы сможем преодолеть все трудности и вывести нашу страну на новый, небывало высокий уровень..."

Когда съемка закончилась, Президент с трудом сел в кресло и подозвал Пескова:

"Дима, а ты в курсе, что у тебя три ноги? Да не ищи ты. Шучу я, шучу. Всю жизнь шучу..."

Дмитрий Зотиков, «Фейсбук»

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