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Основательнице «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой предъявили обвинение
Источник материала: Хартия'97
Основательнице «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой предъявили обвинение
Она остается под стражей.
Юлии Слуцкой, основательнице «Пресс-клуба» предъявили обвинение, она остается под стражей. Об этом сообщила в
— Обвинения предъявлены по той же статье — ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты сумм налогов). Мама остается под стражей. Минимум до 22 февраля, если я правильно посчитала, — написала Александра Слуцкая.
Как ранее сообщала пресс-служба Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, в отношении должностных лиц Пресс-клуба проводится проверка по фактам нарушений налогового законодательства. 22 декабря в офисе и дома у сотрудников Пресс-клуба прошли обыски или осмотры. В тот день задержали пять сотрудников организации, а также бывшую журналистку БТ Ксению Луцкину. Они находятся в СИЗО. Уголовное дело передано в СК.
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