Не забудьте удалить со своих компьютеров Flash Player

Источник материала: Onliner

Сегодня вы могли заметить на компьютерах под управлением Windows сообщение от Adobe. Компания напоминает о прекращении поддержки Flash Player с сегодняшнего дня и «настоятельно рекомендует» удалить приложение из системы. Удаляйте, потому что с 12 января 2021 года весь Flash-контент в интернете будет заблокирован.

Войну с Flash давным-давно начал еще Стив Джобс. Тогда, правда, многим казалось, что это чистое сумасбродство. Однако со временем от технологии отказались все продвинутые разработчики. Вместо Flash теперь обычно используется HTML5.

Flash много и долго ругали за низкую безопасность и огромные требования к ресурсам компьютеров. И вот наконец эта технология официально мертва.