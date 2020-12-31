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Не забудьте удалить со своих компьютеров Flash Player
Источник материала: Onliner
Сегодня вы могли заметить на компьютерах под управлением Windows сообщение от Adobe. Компания напоминает о прекращении поддержки Flash Player с сегодняшнего дня и «настоятельно рекомендует» удалить приложение из системы. Удаляйте, потому что с 12 января 2021 года весь Flash-контент в интернете будет заблокирован.
Войну с Flash давным-давно начал еще Стив Джобс. Тогда, правда, многим казалось, что это чистое сумасбродство. Однако со временем от технологии отказались все продвинутые разработчики. Вместо Flash теперь обычно используется HTML5.
Flash много и долго ругали за низкую безопасность и огромные требования к ресурсам компьютеров. И вот наконец эта технология официально мертва.
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Сегодня вы могли заметить на компьютерах под управлением Windows сообщение от Adobe. Компания напоминает о прекращении поддержки Flash Player с сегодняшнего дня и...
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