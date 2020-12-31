Что происходит 31 декабря? Лукашенко: ВНС конституционные нормы менять не будет, на проспекте Победителей ставят ограждение

Источник материала: Onliner

Итак, мы дождались. Это 31 декабря, и этот странный год подходит к концу. Впрочем, политические новости в последний день 2020-го отдохнуть нам не разрешают. Сегодня Александр Лукашенко посещает Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии. Во время визита он рассказал о том, что Всебелорусское народное собрание «никакие конституционные нормы менять не будет». Светлана Тихановская анонсировала свое новогоднее обращение, а на проспекте Победителей уже ставят ограждение. Рассказываем обо всем этом чуть ниже.

Лукашенко высказался по поводу Всебелорусского народного собрания

Сегодня на встрече с коллективом Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет.

«Меня упрекают, что я там хочу таким образом власть свою продлить. Слушайте, глупость полная. Если я захочу свою власть продлить, так у меня есть все возможности остаться президентом. Что там уже [говорят], на Всебелорусском народном собрании, я буду председателем. Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Глава государства будет — президент. Это вы его изберете. Премьер-министр будет, парламентарии и прочие», — заявил Лукашенко.

Он обратил внимание, что пока это нерешенный вопрос, сделать ли ВНС конституционным органом: «Это в Конституции будет в проекте прописано и на референдуме вы будете решать. Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали. Никто! Собрание должно очертить ориентиры на пятилетку».

Кроме того, Лукашенко также высказался по поводу сокращения декретного отпуска.

— Это будет катастрофа, если мы не будем прибавлять с населением, — сказал он. — Поэтому не думаю, что мы будем трогать льготы, связанные с детьми. А пока об этом речи не было точно — декретный отпуск убрать, сократить.

На проспекте Победителей ставят ограждение

Читатели сообщают, что на проспекте Победителей, возле станции метро «Немига», начинают ставить ограждение вдоль всей рождественской ярмарки. Вот как это выглядит.

Светлана Тихановская обратится к белорусам с поздравлением в 23:51

Сегодня штаб Светланы Тихановской анонсировал ее обращение к белорусам. Его можно будет посмотреть здесь .

«Дарагія беларусы! Сёння ў 23:51 Святлана Ціханоўская павіншуе ўсіх з Новым годам. Са святам!» — сообщает штаб.



