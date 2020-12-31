Перекрытие в центре и автобусы в «спальники» до утра. Как будет работать транспорт в новогоднюю ночь

В Минске в ночь с 31 декабря на 1 января запланированы праздничные гулянья. Основная точка официальной программы — на Октябрьской площади. Там будут концерт и фейерверк. Будет праздник и возле Дворца спорта. Вот объяснение по работе общественного транспорта в эту ночь.
Как ограничат движение в центре
Движение в центре ожидаемо ограничат для всех видов транспорта по проспекту Независимости — на участке от улицы Ленина до Янки Купалы, сообщает «Столичный транспорт и связь».
Стартуют ограничения ориентировочно с 22.00 31 декабря, продолжатся до окончания мероприятий.
Раньше милиция объясняла подробности перекрытий. Схематично они будут выглядеть вот так:
Автобусы на обозначенном участке останавливаться не будут, трассы их изменятся.
— Автобусы № 100 поедут от проспекта Независимости по улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, Янки Купалы, по проспекту Независимости и дальше по маршруту туда и обратно;
— Автобусы № 115Э, 300Э направят от проспекта Независимости по улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, Янки Купалы, проспекту Независимости в прямом направлении и от проспекта Независимости по улице Янки Купалы, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, Кирова, Бобруйская — обратно.
Как сообщали раньше в ГУВД Мингорисполкома, исключат посадку и высадку пассажиров и на остановке у Дворца спорта на четной стороне проспекта Победителей.
Также 31 декабря будет ограничен въезд на территорию, прилегающую:
к Дворцу спорта возле большой и малой арены;
площади Октябрьской;
Минской городской ратуше;
«Чижовка-Арена»;
местам проведения районных мероприятий.
Как будет работать метро
Почти все станции метро в новогоднюю ночь закроют на вход в 3.00.
«Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) закроются на вход чуть позже — в 3.15.
1 января метро откроется, как обычно, в 5.30.
Новогодней ночью с полуночи и до закрытия станций на вход поезда будут ходить с таким интервалом: на 1-й и 2-й линиях — 6 минут, на 3-й линии — 10 минут.
Метрополитен просит заранее покупать жетоны и проездные билеты — так вам не придется стоять в очередях.
Какие наземные маршруты будут работать до четырех утра
Многие автобусы, троллейбусы и трамваи будут развозить горожан всю ночь — с полуночи до четырех утра. Вот какие будут интервалы между рейсами.