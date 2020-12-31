Перекрытие в центре и автобусы в «спальники» до утра. Как будет работать транспорт в новогоднюю ночь

Источник материала: Tut.by

В Минске в ночь с 31 декабря на 1 января запланированы праздничные гулянья. Основная точка официальной программы — на Октябрьской площади. Там будут концерт и фейерверк. Будет праздник и возле Дворца спорта. Вот объяснение по работе общественного транспорта в эту ночь.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Как ограничат движение в центре

Движение в центре ожидаемо ограничат для всех видов транспорта по проспекту Независимости — на участке от улицы Ленина до Янки Купалы, сообщает «Столичный транспорт и связь».

Стартуют ограничения ориентировочно с 22.00 31 декабря, продолжатся до окончания мероприятий.

Раньше милиция объясняла подробности перекрытий. Схематично они будут выглядеть вот так:



Ограничения в новогоднюю ночь. Схема создана TUT.BY с использованием Yandex Карты

Автобусы на обозначенном участке останавливаться не будут, трассы их изменятся.

— Автобусы № 100 поедут от проспекта Независимости по улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, Янки Купалы, по проспекту Независимости и дальше по маршруту туда и обратно;

— Автобусы № 115Э, 300Э направят от проспекта Независимости по улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, Янки Купалы, проспекту Независимости в прямом направлении и от проспекта Независимости по улице Янки Купалы, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, Кирова, Бобруйская — обратно.

Как сообщали раньше в ГУВД Мингорисполкома, исключат посадку и высадку пассажиров и на остановке у Дворца спорта на четной стороне проспекта Победителей.

Также 31 декабря будет ограничен въезд на территорию, прилегающую:

к Дворцу спорта возле большой и малой арены;

площади Октябрьской;

Минской городской ратуше;

«Чижовка-Арена»;

местам проведения районных мероприятий.

Как будет работать метро



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Почти все станции метро в новогоднюю ночь закроют на вход в 3.00.

«Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) закроются на вход чуть позже — в 3.15.

1 января метро откроется, как обычно, в 5.30.

Новогодней ночью с полуночи и до закрытия станций на вход поезда будут ходить с таким интервалом: на 1-й и 2-й линиях — 6 минут, на 3-й линии — 10 минут.

Метрополитен просит заранее покупать жетоны и проездные билеты — так вам не придется стоять в очередях.

Какие наземные маршруты будут работать до четырех утра



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Многие автобусы, троллейбусы и трамваи будут развозить горожан всю ночь — с полуночи до четырех утра. Вот какие будут интервалы между рейсами.

Автобусы

№ 1 «ДС Веснянка — Вокзал», интервал — 12 минут;

№ 22 «ДС Ангарская-4 — ДС Чижовка», интервал — 20 минут;

№ 26 «ДС Восточная — Павлины Медёлки», интервал — 30 минут;

№ 42 «ДС Сухарево-5 — Люцинская» — 4 ед., интервал — 16 минут;

№ 44 «ДС Карастояновой — ст. Ждановичи», интервал — 33 минуты;

№ 54 «ДС Запад-3 — ст.м. Спортивная», интервал — 20 минут;

№ 69 «Вокзал — Масюковщина», интервал — 20 минут;

№ 71 «ст. м. „Тракторный завод“ — Степянка», интервал — 25 минут;

№ 72 «ДС Шабаны — ст. м. «Могилевская», интервал — 16 минут;

№ 73 «ДС Серова — Лебяжий», интервал — 20минут;

№ 74С «ДС Малиновка-4 — Городской Вал», интервал — 20 минут;

№ 90 «АС Юго-Западная — Семеняко», интервал — 15 минут;

№ 95 «ДС Калиновского — Степянка», интервал — 20 минут;

№ 100 «ДС Славинского — Аэропорт «Минск-1», интервал — 10 минут;

№ 105 «ДС Карастояновой — Зацень», интервал — 60 минут;

№ 112С «АС Автозаводская — Сокол», интервал — 37 минут;

№ 115Э «Вокзал — Тубдиспансер», интервал — 30 минут;

№ 132 «ДС Малиновка-4 — Щомыслица», интервал — 60 минут;

№ 135 «Новая Боровая — ст. м. «Уручье», интервал — 20 минут;

№ 139 «ДС Калиновского — Танковая», интервал — 20 минут;

№ 147 «ДС Малиновка-4 — Брилевичи», интервал — 15 минут;

№ 149 «ДС Запад-3 — ст. м. «Кунцевщина» — Люцинская», интервал — 20 минут;

№ 159 «ДС Запад-3 — Каменная Горка-5», интервал — 15 минут;

№ 162 «ДС Карбышева — Цна», интервал — 60 минут;

№ 169 «ДС Уручье-2 — ж/д ст. Колодищи», интервал — 30 минут;

№ 921 «ДС Зеленый Луг-6 — ст. м. Восток», интервал — 15 минут;

Троллейбусы

№ 6 «ДС Лошица-2 — Вокзал», интервал — 15 минут;

№ 20 «ДС Серебрянка — Вокзал», интервал — 16 минут;

№ 27 «ДС Курасовщина — ДС Дружная», интервал — 15 минут;

№ 29 «ДС Калиновского — ст. м. пл. Ф. Богушевича», интервал — 20 минут;

№ 53 «ДС Малиновка-4 — ДС Зеленый Луг-7», интервал — 16 минут;

№ 57 «ДС Сухарево-5 — Городской Вал», интервал — 17 минут;

№ 60 «ДС Ангарская-4 — ст. м. Могилевская», интервал — 16 минут;

№ 92 «ДС Карастояновой — ДС Чижовка-6», интервал — 20 минут.

Трамваи

№ 4 «ДС Озеро — пл. Мясникова», интервал — 20 минут;

№ 6 «ДС Серебрянка — ДС Зеленый Луг», интервал — 12 минут.

Пригородный автобус

№ 429 «ДС Дружная — Атолино», интервал — 90 минут.

Транспортники просят учитывать эту информацию при планировании поездок.