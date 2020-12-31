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Honda объявила об уходе с авторынка России в 2022 году
Источник материала: Tut.by
Российский филиал Honda объявил о прекращении поставок новых автомобилей дилерам в течение 2022 года. Такое решение в представительстве японской компании объяснили новой стратегией развития бизнеса, которая направлена «на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности».
В настоящее время Honda предлагает на рынке ТС всего две модели — это кроссоверы
Honda в России продолжит послепродажное обслуживание автомобилей, а также поставки мотоциклов, квадроциклов и силовой техники.
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Российский филиал Honda объявил о прекращении поставок новых автомобилей дилерам в течение 2022 года.
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