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Honda объявила об уходе с авторынка России в 2022 году

31.12.2020 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский филиал Honda объявил о прекращении поставок новых автомобилей дилерам в течение 2022 года. Такое решение в представительстве японской компании объяснили новой стратегией развития бизнеса, которая направлена «на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности».


В настоящее время Honda предлагает на рынке ТС всего две модели — это кроссоверы CR-V и Pilot, которые поставляются напрямую из США (в Беларуси в продаже есть только CR-V). В отличие от Nissan и Toyota у Honda в России нет сборочных заводов, а цены на импортные машины заметно выросли вслед за обвалом рубля. В итоге спрос на модели Honda в соседней стране стремительно упал — в ноябре этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), компания продала всего 79 машин. Всего же за 11 месяцев уходящего года в России продано 1383 единицы CR-V и Pilot, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а ведь в былые годы Honda продавала в России до 20 тысяч машин (а в 2008 году и вовсе смогла реализовать почти 90 тысяч автомобилей).

Honda в России продолжит послепродажное обслуживание автомобилей, а также поставки мотоциклов, квадроциклов и силовой техники.

 
 
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Российский филиал Honda объявил о прекращении поставок новых автомобилей дилерам в течение 2022 года.
 
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